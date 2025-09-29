Grêmio

Mano define questão física como critério para escalar defesa do Grêmio

Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Wagner Leonardo podem participar de um rodízio nos jogos contra Santos e Bragantino, na quarta (1) e no sábado (4), respectivamente

Rodrigo Oliveira

