Mano define questão física como critério para escalar defesa do Grêmio

Tricolor de Mano Menezes irá encarar o Santos na próxima quarta (1º). Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O técnico Mano Menezes utilizará o aspecto físico como um dos principais critérios para escalar a defesa do Grêmio nos jogos contra Santos, na quarta (1º), e Bragantino, no sábado (4).

Substituído por desgaste contra o Vitória, no domingo (28), o lateral Marcos Rocha deve viajar para São Paulo, mas não tem presença garantida nos dois jogos da semana.

Existe a possibilidade de o atleta de 36 anos atuar em apenas um dos jogos, com Gustavo Martins atuando na lateral direita no outro. Nesta última hipótese, Erick Noriega voltaria a atuar na zaga. A mesma situação vale para Kannemann e Wagner Leonardo, que podem se revezar na função de zagueiro pela esquerda.

Um cenário semelhante existe ainda no meio-campo. O volante Cuéllar está fora do jogo contra o Santos, por conta de um desconforto, mas tem boas possibilidades de atuar contra o Bragantino.

Um desfalque certo está no gol. Com lesão confirmada em uma das coxas, Tiago Volpi deve retornar apenas no dia 16 de outubro, contra o São Paulo, após a pausa para a data Fifa. O mesmo vale para o atacante Carlos Vinícius, que se recupera de uma lesão muscular.

O time para o jogo contra o Santos será definido no treino desta terça-feira (30) pela manhã, antes da viagem à Baixada Santista. A provável escalação tem: Gabriel Grando; Gustavo Martins (Marcos Rocha), Noriega, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Pavon, André Henrique e Alysson.

A partida na Vila Belmiro está marcada para quarta (1º), às 21h30min. Depois, a delegação gremista se deslocará para Atibaia, no interior paulista, onde permanecerá concentrada para o jogo de domingo (4), contra o Bragantino, em Bragança Paulista.