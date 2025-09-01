Lateral sondado pelo Grêmio é anunciado como reforço do São Paulo

Mailton fechou com o São Paulo até o fim de 2027. Reprodução / São Paulo, Divulgação

O lateral-direito Mailton, que estava na Chapecoense e chegou a ser sondado pelo Grêmio, foi anunciado nesta segunda-feira (1º) pelo São Paulo. O atleta estava na equipe catarinense desde o ano passado, emprestado pelo Metalist, da Ucrânia, e assinou vínculo até o fim de 2027 com os paulistas.

Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador festejou a ida para um grande centro do futebol brasileiro e afirmou que defender o São Paulo será um salto em sua carreira.

— É uma sensação inexplicável estar aqui. É fruto do trabalho. Eu vinha fazendo uma grande temporada e, graças a Deus, surgiu o interesse do São Paulo, um dos maiores clubes do mundo — afirmou o reforço.

Neste ano, Mailton entrou em campo em 30 jogos pela Chapecoense e disputou o Campeonato Catarinense e a Série B. Neste período, ele balançou as redes em sete oportunidades e deu nove assistências.

Revelado pelo Palmeiras, ele estreou no profissional em 2017, mas foi emprestado ao Santa Cruz. Depois , o atleta passou por Mirassol, Operário Ferroviário, Atlético-MG e Coritiba antes de se transferir para o futebol ucraniano.