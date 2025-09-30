Lateral do Grêmio pode retirar costela por causa de trombose rara; entenda o problema

João Pedro tem a Síndrome Paget-Schroetter, como é conhecida a trombose venosa por esforços repetidos do membro superior. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em meio à onda de problemas físicos em 2025, o Grêmio se deparou com um caso pouco comum dentre os jogadores afastados. O lateral-direito João Pedro foi diagnosticado com uma trombose na veia subclávia, isto é, em baixo da clavícula, do ombro direito. O quadro é raro e está acompanhado de uma síndrome anatômica que deve exigir nova cirurgia para retirada de uma das costelas.

— Ele se queixou inicialmente de uma dor e de um inchaço no braço. Não tinha nenhum outro sinal diferente que sugerisse outra lesão, o que nos motivou a fazer um exame de imagem. Em um primeiro momento, isso não nos passou pela cabeça por ser algo muito raro, ainda mais no contexto do futebol. Após a tomografia do ombro, a suspeita era de ruptura do músculo peitoral, o que não se confirmou, contudo foi identificada uma imagem suspeita de trombose da veia subclávia — conta o médico Anderson Donelli, coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio.

Síndrome Paget-Schroetter

João Pedro tem a Síndrome Paget-Schroetter, como é conhecida a trombose venosa por esforços repetidos do membro superior — com incidência de um a dois a cada 100 mil pessoas por ano, segundo estudo publicado pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos atualizado em julho de 2025.

Conforme Donelli, esse problema aparece em quem tem uma pré-disposição física, como também é o caso de João Pedro. A origem está na Síndrome do Desfiladeiro Torácico, também apresentada pelo jogador. A combinação gerou o quadro clínico que tirou o lateral da temporada. Caso não tivesse identificado o trombo, o coágulo poderia ter se deslocado pela corrente sanguínea e ter causado uma embolia pulmonar, que pode ser fatal.

— A Síndrome do Desfiladeiro Torácico é uma síndrome anatômica que faz com que a veia passe entre a clavícula e a primeira costela, e a veia acaba sendo comprimida quando esse espaço é muito estreito. Então, a pessoa que faz esse movimento repetido vai comprimindo, o que reduz o fluxo local e pode causar a trombose – explicou o médico do Grêmio, que também atua no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Avaliação para retirada da costela e recuperação

João Pedro passou por cirurgia na segunda-feira (22) da semana anterior para a retirada do coágulo e já recebeu alta hospitalar. O atleta tomará medicamento anticoagulante por três meses.

Nesse período, será avaliada a realização de cirurgia para retirar a primeira costela do lado direito, como correção da Síndrome do Desfiladeiro Torácico. A previsão do departamento de ciência, saúde e performance do Grêmio é que João Pedro fique à disposição na pré-temporada de 2026, com chance de retornar com alguns dias de atraso.

— Ele tem indicação de ficar três meses anticoagulado. Ele fica impedido de praticar esporte competitivo por um tempo para evitar choques, que podem gerar sangramentos graves. E também vai ter que ser corrigido essa síndrome. Provavelmente, passará por um procedimento para tirar a primeira costela. Estamos avaliando isso. Mas é importante frisar que ele pode treinar, correr, até bater na bola. O que se deve evitar é o contato – acrescentou Donelli.

Contrato com o Grêmio

O atleta renovou contrato com o Grêmio neste ano até dezembro de 2027. Em maio, fraturou a tíbia esquerda em vitória sobre o Bahia e voltou a jogar em 13 de setembro, na derrota para o Mirassol na Arena.

— O João é um atleta importante dentro do grupo, querido por todos nós. A nossa expectativa é que as coisas se resolvam para ele da melhor maneira possível. Estamos na torcida, principalmente em oração, que é uma coisa importante para a vida dele. A gente esquece um pouco o lado atleta e pensa no ser humano, um pai de família — afirmou o auxiliar Thiago Kosloski após o empate entre Grêmio e Botafogo, o primeiro jogo após a notícia sobre João Pedro.

Entre os sintomas da Síndrome do Desfiladeiro Torácico estão dor neuropática, como uma "agulhada", que gera formigamento após esforço repetitivo e inchaço sem explicação aparente no braço. O médico Anderson Donelli aconselha que a população em geral busque profissionais qualificados para a identificação do quadro, pois é raro e pode gerar dores semelhantes a outras situações, como a tendinite.