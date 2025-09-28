Jogadores do Grêmio comemoram vitória na Arena, reforçam força do grupo e apoio da torcida: “Todo mundo de parabéns”

Aravena comemora o gol no final da partida. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio superou o Vitória por 3 a 1 na manhã deste domingo (28), subiu na tabela e encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer na Arena. André Henrique, Amuzu e Aravena marcaram os gols da vitória em frente a 41 mil gremistas.

Ao final da partida, Arthur comemorou o resultado, exaltou a entrega do elenco tricolor e o apoio da torcida. O volante destacou a contribuição de Amuzu e Aravena, que entraram no segundo tempo, com o jogo empatado, e ampliaram o placar:

— A gente vinha buscando essa vitória em casa. E aí você vê a força do grupo. Dois que entraram, fizeram a diferença, resolveram o jogo pra gente. É isso que a gente vem batendo na tecla, é a força do grupo. Jogar em casa também favorece a gente, com a força da nossa torcida, então, cara, todo mundo de parabéns. É isso, é continuar assim.

Aravena, que marcou o terceiro do Grêmio aos 43 do segundo tempo, dedicou o gol à torcida:

— Acho que foi um jogo muito difícil, o time do Vitória jogava bem também. É muito importante para nós ganhar aqui em casa com a nossa torcida, que apoia sempre até o último minuto, então estou muito feliz por isso. Trabalho muito para fazer isso (o gol), para ajudar o time, e creio que isso é importante. Hoje consegui um gol e é para toda a gente do Grêmio.

Com o resultado, o Tricolor pode terminar a rodada na oitava colocação. O próximo compromisso do time de Mano Menezes é contra o Santos, fora de casa, na quarta-feira (1).