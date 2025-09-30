Invicto com Vojvoda, Santos mostra poder de reação antes de enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Vojvoda tem uma vitória e três empates à frente do Santos. Raul Baretta / Santos FC / Divulgação

Sem Neymar, mas invicto sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. Este é Santos o que recebe o Grêmio, na quarta-feira (1º). O clube ocupa a 16ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos — cinco de vantagem para o Juventude, o primeiro morador do Z-4.

O desempenho do time melhorou sob o comando do técnico argentino, mas os resultados ainda não são os ideais. São quatro partidas com três empates e uma vitória.

O triunfo foi no clássico contra o São Paulo. Os resultados iguais foram diante Fluminense, Atlético-MG e Bragantino. No fim de semana, o Peixe saiu atrás no placar diante do Bragantino, conseguiu a virada para 2 a 1, mas cedeu o empate na sequência.

— O Santos chega mais confiante e com o apoio da torcida para encarar o Grêmio. Mesmo sem Neymar, o time ganhou equilíbrio desse a chegada de Vojvoda. O time, nas mãos dele, aprendeu a não "baixar a guarda" em casos adversos — analisa Fabiano Farah, setorista da Rádio Transamérica, e continua:

— Conseguiu resultados importantes na luta contra o rebaixamento, mesmo começando ou estando em desvantagem. Vojvoda ainda precisa dar um "time titular" para o Santos, mas, já estabeleceu posições importantes.

Montagem do time

Nos empates com Fluminense e Atlético-MG, Vojvoda contou com a presença de Neymar. Porém, o atacante sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O tempo de recuperação é de, pelo menos, um mês.

Para a partida contra o Grêmio, Vojvoda tem duas dúvidas. O zagueiro Adônis está recuperado de lesão e pode aparecer no time titular. Na frente, Barreal e Victor Hugos disputam posição. O lateral-esquerdo Escobar cumpriu suspensão no fim de semana e voltará ao time.

A provável escalação tem: Brazão; Mayke, Adônis (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schimidt, Zé Rafael, Rollheiser e Barreal (V. Hugo); Lautaro e Guilherme.