Grêmio x Vitória: tudo sobre o jogo da 25ª rodada do Brasileirão 2025

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de empate em 1 a 1 com o Botafogo, na última rodada. Já o Vitória foi derrotado pelo Fluminense.

Escalações para Grêmio x Vitória

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Arthur, Cuéllar, Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Caceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho, Erick, Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Arbitragem para Grêmio x Vitória

Raphael Claus (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Onde assistir a Grêmio x Vitória

GZH acompanha o jogo em tempo real

Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play )

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 9h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 10h15min

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio e Vitória

Grêmio

Depois da vitória no Gre-Nal, o Tricolor repetiu bom desempenho contra o Botafogo. Mesmo com o empate em 1 a 1 na Arena, o time agradou. A busca agora é voltar a ter resultados positivos como mandante.

Vitória

O time baiano tenta fugir da zona do rebaixamento. A aposta mais recente foi a contratação do técnico Jair Ventura, que fará sua estreia neste domingo em Porto Alegre.

Ingressos para Grêmio x Vitória

Acompanhe em tempo real