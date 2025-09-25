Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo (28), às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de empate em 1 a 1 com o Botafogo, na última rodada. Já o Vitória foi derrotado pelo Fluminense.
Escalações para Grêmio x Vitória
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Arthur, Cuéllar, Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes
Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Caceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho, Erick, Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Arbitragem para Grêmio x Vitória
Raphael Claus (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir a Grêmio x Vitória
Como chegam Grêmio e Vitória
Grêmio
Depois da vitória no Gre-Nal, o Tricolor repetiu bom desempenho contra o Botafogo. Mesmo com o empate em 1 a 1 na Arena, o time agradou. A busca agora é voltar a ter resultados positivos como mandante.
Vitória
O time baiano tenta fugir da zona do rebaixamento. A aposta mais recente foi a contratação do técnico Jair Ventura, que fará sua estreia neste domingo em Porto Alegre.
Ingressos para Grêmio x Vitória
