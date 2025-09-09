Grêmio e Mirassol se enfrentam neste sábado (13), às 16h, pela 23ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de um empate em 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, na última rodada. Já o Mirassol goleou o Bahia por 5 a 1 em São Paulo.
Escalações para Grêmio x Mirassol
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (Arthur), Edenilson (Alysson), Cristaldo (Riquelme) e Cristian Olivera; Braithwaite (Carlos Vinícius). Técnico: Mano Menezes.
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
Arbitragem para Grêmio x Mirassol
Onde assistir a Grêmio x Mirassol
Como chegam Grêmio e Mirassol
Grêmio
O time de Mano Menezes segue em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Tem como incentivo os recentes resultados fora de casa: a vitória sobre o Atlético-MG e o empate com o Flamengo. Contudo teve um empate sem gols contra o Ceará na Arena entre essas partidas. Atualmente, é 13º colocado, com 25 pontos.
Para o duelo deste sábado, o grande destaque é o retorno de Arthur, repatriado recentemente pelo Grêmio. O volante de 29 anos deve atuar como titular. Já Willian, último reforço da janela, deve ficar de fora — ainda passa por uma espécie de "pré-temporada" para pegar ritmo.
Mirassol
Facilmente a equipe que mais surpreende neste campeonato, logo em sua primeira vez na elite do futebol brasileiro. Liderado pelo capitão e artilheiro Reinaldo, ex-lateral do Grêmio, o Mirassol está na sexta posição, com 35 pontos.
O time do técnico Rafael Guanaes marcou gols em todos os últimos 13 jogos e só passou em branco uma vez no Brasileirão. A equipe paulista visa manter seu 100% de aproveitamento no histórico de confrontos contra o Grêmio — no primeiro turno venceu por 4 a 1, resultado que custou a demissão de Gustavo Quinteros, então treinador gremista.
Ingressos para Grêmio x Mirassol
