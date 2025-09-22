Grêmio x Botafogo: tudo sobre o jogo da 16ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30min, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de uma vitória sobre o Inter, na última rodada, por 3 a 2. Já o venceu o Atlético-MG por 1 a 0.

Escalações para Grêmio x Botafogo

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar, Dodi (Alysson), Edenilson, Willian e Pavon (Alysson); André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas, Allan, Savarino e Matheus Martins (Jeffinho); Joaquín Correa. Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem para Grêmio x Botafogo

Ainda não foi divulgada.

Onde assistir a Grêmio x Botafogo

GZH acompanha o jogo em tempo real;

Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play);

A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h45min;

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio e Botafogo

Grêmio

Após vencer o clássico Gre-Nal 448 de virada, o time chega menos pressionado em relação aos últimos jogos e pode usar da vitória como uma virada de chave na temporada.

De momento, o único desfalque garantido para a partida é o meia Arthur, que foi expulso na última partida.

Botafogo

Assim como o Grêmio, o clube carioca vem de uma vitória sobre o Atlético-MG que diminuiu a pressão enfrentada. Em contrapartida, o clube terá alguns desfalques para a partida. Chris Ramos foi expulso contra o Galo. Já Marçal, Rodríguez e Montoro receberam o terceiro cartão amarelo.

Ingressos para Grêmio x Botafogo

Tricolor já publicou o valor dos ingressos para confronto contra o Botafogo.

