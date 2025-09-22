Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30min, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de uma vitória sobre o Inter, na última rodada, por 3 a 2. Já o venceu o Atlético-MG por 1 a 0.
Escalações para Grêmio x Botafogo
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuellar, Dodi (Alysson), Edenilson, Willian e Pavon (Alysson); André Henrique. Técnico: Mano Menezes.
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas, Allan, Savarino e Matheus Martins (Jeffinho); Joaquín Correa. Técnico: Davide Ancelotti.
Arbitragem para Grêmio x Botafogo
Onde assistir a Grêmio x Botafogo
Como chegam Grêmio e Botafogo
Grêmio
Após vencer o clássico Gre-Nal 448 de virada, o time chega menos pressionado em relação aos últimos jogos e pode usar da vitória como uma virada de chave na temporada.
De momento, o único desfalque garantido para a partida é o meia Arthur, que foi expulso na última partida.
Botafogo
Assim como o Grêmio, o clube carioca vem de uma vitória sobre o Atlético-MG que diminuiu a pressão enfrentada. Em contrapartida, o clube terá alguns desfalques para a partida. Chris Ramos foi expulso contra o Galo. Já Marçal, Rodríguez e Montoro receberam o terceiro cartão amarelo.
Ingressos para Grêmio x Botafogo
