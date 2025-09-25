Depois do Gre-Nal 448, o torcedor do Grêmio esperava uma vitória na Arena. Mas o empate em 1 a 1 com o Botafogo, em partida atrasada da 16ª rodada do Brasileirão, deixa motivos para comemorações.

A boa atuação, mesmo sem o resultado esperado, confirma um novo momento do time. Cuiabano abriu o placar para os cariocas. De penâlti, Volpi garantiu o ponto. O resultado colocou o time gaúcho em 11º lugar, com 29 pontos.

Uma versão alternativa do time que venceu o Gre-Nal foi a campo na Arena. Não por opção, mas consequência dos desfalques trazidos do clássico. Sem Arthur, Cuéllar e Carlos Vinícius, o Tricolor foi montado com mudanças em todos os setores.

Gustavo Martins e Kannemann formaram a dupla de defesa na proteção a Tiago Volpi. Marcos Rocha e Marlon seguiram nas laterais. Zagueiro no últimos jogos, Noriega foi volante junto a Dodi. O setor ofensivo foi formado por Willian, Edenilson, Pavon e André Henrique.

Primeira etapa

Dando sequência ao bom rendimento observado no Beira-Rio, o Grêmio começou bem na Arena. E teve duas boas oportunidades de abrir o placar em lances de bola aérea.

A primeira aconteceu aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio, Kannemann cabeceou firme e Léo Linck fez boa defesa. Depois, aos 14, o goleiro botafoguense evitou o gol do Grêmio em outra intervenção.

Novamente na combinação entre Willian e Marlon, como aconteceu no primeiro gol gremista do Gre-Nal, o Tricolor chegou com perigo. O cruzamento do lateral encontrou Edenilson. A finalização foi defendida quase no ângulo.

Uma mudança tática acabou não tendo o resultado esperado no Grêmio. Willian saiu do lado esquerdo do ataque a passou a jogar mais centralizado. O Botafogo respondeu em um contra-ataque.

Matheus Martins ganhou na corrida inicialmente de Kannemann. Mas o argentino conseguiu a recuperação, deu uma leve trombada no adversário e impediu a finalização do jogador da equipe carioca.

Aos 35, em cobrança de falta de Arthur, Tiago Volpi também precisou trabalhar. O goleiro saltou para evitar que a bola entrasse próximo ao travessão e a trave direita.

No minuto seguinte, após Noriega errar o bote no meio-campo, o Botafogo chegou com perigo na área. Arthur Cabral arriscou o chute e Volpi fez a defesa no meio do gol.

No último lance de perigo do primeiro tempo, aos 44 minutos, o Grêmio só não abriu o placar pela falta de capricho de André Henrique. Willian arrancou do meio-campo e achou um passe para o centroavante dentro da área. Na tentativa de acertar o canto, e tirar a bola do alcance de Linck, o chute saiu ao lado do gol.

Segundo tempo

O Grêmio voltou com duas mudanças do intervalo. Alex Santana e Alysson ingressaram no jogo. Noriega e Pavon saíram. Uma pressão na saída de bola do Botafogo rendeu uma oportunidade na pequena área. André Henrique ganhou de Barboza na disputa e Dodi teve a chance de finalizar da pequena área para outra grande defesa de Léo Linck.

O desperdício custou caro. Cuiabano, vaiado pela forma quee aconteceu sua saída do clube, aproveitou a desatenção de Alysson e invadiu a área. O chute de pé direito venceu Volpi, aos sete minutos, e abriu o placar na Arena.

Thiago Kosloski recorreu ao banco de reservas para tentar quebrar a boa marcação do Botafogo. Cristian Olivera e Cristaldo foram para o campo. Edenilson e Willian saíram.

Outra vez a pressão na saída de bola do Botafogo rendeu uma oportunidade de gol ao Grêmio, aos 28 minutos. Cristaldo tocou de cabeça para André Henrique, que encontrou um toque de cobertura para Cristian Olivera. A finalização do uruguaio saiu por cima do gol.

A última mexida no Grêmio foi Jardiel. André Henrique deixou o campo. As investidas do Tricolor pelo lado direito esbarravam na boa marcação botafoguense. Até que em cobrança de falta de Marlon, aos 38 minutos, uma nova oportunidade surgiu. Matheus Martins usou o braço para evitar que o chute acertasse o gol. Pênalti marcado após revisão no VAR.

Volpi foi para a cobrança e converteu a chance para salvar a noite dos gremistas. Mesmo sem o resultado esperado, a atuação contra o atual campeão brasileira e da Libertadores, mostrou que a comissão técnica encontrou um caminho para o time render mais. Uma evolução que precisará ser confirmada neste domingo (28), às 11h, contra o Vitória na Arena.

Brasileirão — 16ª rodada — 24/9/3025

Grêmio (1)

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega (Alex Santana, INT), Dodi, Pavon (Alysson, INT), Edenilson (Cristian Olivera, 21'/2ºT) e Willian (Cristaldo, 24'/2ºT); André Henrique (Jardiel, 32'/2ºT)

Técnico: Thiago Kosloski (auxiliar-técnico)

Botafogo (1)

Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 24'/1ºT); Newton e Marlon Freitas; Artur (Kadir, 48'/2ºT), Jeffinho (Mateo Ponte, 17'/2ºT) e Matheus Martins e Arthur Cabral

Técnico: Davide Ancelotti

GOLS: Cuiabano (B), aos 7 min, e Tiago Volpi (G) aos 44 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Marcos Rocha (G); Marlon Freitas e Kaio Pantaleão (B)

CARTÕES VERMELHOS: Kaio Pantaleão (B)

ARBITRAGEM: Lucas Torezin (PR), auxiliado por Eduardo Cruz (MS) e Andrey Freitas (PR). VAR: Ilbert Silva (SP)

PÚBLICO: 18.551 (18.353 pagantes)

RENDA: R$ 895.231,00

LOCAL: Arena

Próximo jogo

Domingo, 28/9 — 11h

Grêmio x Vitória

Arena — Brasileirão (25ª rodada)