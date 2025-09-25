Arbitragem teve de ir ao VAR para assinalar pênalti para o Grêmio no fim do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio buscou o empate em 1 a 1 nos minutos finais contra o Botafogo nesta quarta-feira (24), em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. A arbitragem teve maior destaque no fim da partida, quando assinalou um pênalti para o Tricolor após checagem do VAR.

No lance, Marlon cobrou falta no lado direito, e a bola bateu na barreira, saindo direto pela linha de fundo. Após reclamações dos jogadores do Grêmio, principalmente de Kannemann, o juiz foi chamado pelo VAR.

Com ajuda da imagem, Lucas Torezin, do Paraná, constatou que Matheus Martins desviou a bola para fora com o braço. Segundo o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o árbitro acertou na decisão. Ele comenta que após a segunda imagem da TV é possível verificar o toque comprometedor.

— A gente percebe que quando o jogador salta e faz o giro, a mão esquerda dele, de maneira espalmada, é uma mão que amplia de forma antinatural a ação do corpo. E aí ele comete a infração, que é bem detectada pelo VAR, e bem marcada pelo árbitro Lucas Paulo Torezin. Um pênalti que foi determinante no resultado do jogo, e que foi acertadamente sinalizado pela arbitragem — disse Diori.

Com o empate, o Grêmio chegou a 11° posição, com 29 pontos. A equipe volta a jogar neste domingo (28), às 11h, contra o Vitória, na Arena, pela 25ª rodada da competição.