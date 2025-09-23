Grêmio vence Santos e se classifica às quartas de final do Brasileirão sub-17

Destaque da base gremista, João Borne abriu o placar contra o Peixe. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

O Grêmio está classificado às quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-17. O Tricolor confirmou sua vaga ao vencer o Santos por 3 a 1, pela 19ª rodada, na tarde desta terça-feira (23), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Com o resultado, a equipe gaúcha termina a primeira fase do torneio na quinta colocação. O duelo das quartas será contra o Bragantino, em jogo único, fora de casa, previsto para 30 de setembro (data base).

As semifinais, também em partida única, estão previstas para 7 de outubro. Já a final será em jogos de ida e volta, marcados para os dias 14 e 21 de outubro.

A vitória contra o Santos

Precisando de apenas um empate para confirmar a vaga na próxima fase, o Grêmio jogou leve e foi superior na partida contra o Santos. João Borne, Harley e Lucca marcaram os gols gremistas.

O segundo, no final do primeiro tempo, e o terceiro, no final do segundo, vieram de falhas da defesa adversária. O Peixe balançou as redes com Yuri Soares.