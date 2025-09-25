Grêmio vê atuação contra o Botafogo como passo à frente no Brasileirão; confira a avaliação da equipe

Volpi marcou o gol de empate do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O empate com o Botafogo foi avaliado como um passo à frente do Grêmio no Brasileirão. O ponto somado na Arena, que deixa o clube a oito do Bahia — primeiro clube na zona de classificação à Libertadores —, foi comemorado.

Mesmo que o empate em 1 a 1 tenha frustrado os 18 mil torcedores que estiveram no estádio, a atuação desta quarta-feira (24) foi avaliada como a confirmação da evolução do time. O resultado também garantiu ao Tricolor o 11º lugar na tabela, um acima do conquistado após o Gre-Nal.

Assim, a decepção com a sequência de quatro jogos sem vencer na Arena contrastou com o entusiasmo gerado pela boa atuação contra os cariocas.

Quatro pontos em seis disputados

Thiago Kosloski comandou a equipe, uma vez que Mano Menezes e Sidnei Lobo foram suspensos. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Na avaliação de Thiago Kosloski, o rendimento poderia ter sido ainda melhor não fosse o desgaste pelo empenho aplicado no Gre-Nal 448. Ele comandou o time após as suspensões de Mano Menezes e de Sidnei Lobo.

— Tivemos uma semana de Gre-Nal, todos viram as circunstâncias de como foi o jogo. Corremos muito. É difícil, depois de 72 horas, sair de um clássico e ter um nível de concentração tão alto. Os atletas foram muito guerreiros. O Botafogo é uma grande equipe. Ganhamos quatro pontos em seis disputados — explicou.

O que ainda incomoda, e será trabalhado nos próximos dias, é a dificuldade em converter as chances criadas. O que ficou evidente contra o Botafogo, quando não foram poucas as chances desperdiçadas.

— Temos que nos preparar da melhor maneira possível para que no domingo a gente possa fazer o resultado. Teremos que nos sacrificar novamente. Entender o jogo para matar a partida. Hoje (quarta-feira) tivemos três chances claras. Temos que trabalhar um pouco para matar as jogadas — disse Thiago.

Reforços vão fazer a diferença

Volpi voltou a marcar de pênalti. Renan Mattos / Agencia RBS

Personagem da noite, com boas defesas e mais um pênalti convertido, Tiago Volpi fez a análise dessa evolução. O goleiro disse que o crescimento do time passa pela qualidade dos colegas que chegaram na última janela.

— O nível subiu. A qualidade dos jogadores que chegaram para somar. A equipe tem evoluído. O que precisamos fazer e que essa evolução se concretize em vitórias. Fica a sensação por termos buscado o empate no final — comentou.

Horário diferente

O que preocupa é que a partida contra o Vitória será em um horário pouco usual. Marcado para as 11h, o jogo exigirá atenção da comissão técnica. Na saída de campo, Marcos Rocha falou da dificuldade em enfrentar o horário.

— É um jogo diferente. O organismo parece que não funciona de acordo — comentou.

A boa notícia para a comissão técnica é que mais dois jogadores titulares estarão disponíveis. Arthur e Cuéllar retornam ao time para a partida contra o Vitória. Carlos Vinícius ainda será reavaliado, mas deve ser desfalque.

