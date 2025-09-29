Grêmio trabalha para ter Carlos Vinícius contra o Bragantino, e Mano confirma retorno após a data Fifa

Atacante deve voltar ao time após a data Fifa. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio trabalha para ter o atacante Carlos Vinícius à disposição já contra o Bragantino, no próximo sábado (4). Caso isso não ocorra, o técnico Mano Menezes confirmou o retorno do jogador na partida contra o São Paulo, após a data Fifa.

Antes da parada, o Grêmio tem dois compromissos fora de casa em sequência. Na quarta-feira (1º), visita o Santos. No sábado, enfrenta o Bragantino. Depois, o Brasileirão para por 10 dias (a data Fifa acontece entre os dias 6 a 14 de outubro).

— Estamos preparando o jogador (Carlos Vinícius) para essa segunda partida (contra o Bragantino). A tendência é conseguir. No máximo, depois da data Fifa, ele volta. Confirmado — assegurou.

Após a pausa para os jogos entre seleções, o Tricolor enfrentará o São Paulo. O jogo está marcado para o dia 16 de outubro, uma quarta-feira, na Arena.

Na coletiva, Mano também falou sobre a situação de Marcos Rocha, que teve um desconforto. No entanto, Mano afirmou que a substituição do jogador já aconteceria:

— Estava previsto que eu iria tirar ele, para que a gente não levasse a um desgaste maior. É um jogador importante pra gente — resumiu.

Já a questão do volante Cuéllar, que ficou fora do triunfo deste domingo (28), contra o Vitória, fica pendente. De acordo com o treinador, ele será reavaliado nesta segunda-feira (29).

Willian fora

Já o atacante Willian será baixa nas próximas partidas. O jogador teve confirmada uma fratura em um osso (metatarso) do pé direito.

Ele saiu da partida contra o Vitória, com dores, ainda no primeiro tempo. O Grêmio não confirma o tempo de parada, mas não está descartado que o jogador perca o restante da temporada.

A partida contra o Santos acontece na quarta-feira (1º), às 21h30min, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão.