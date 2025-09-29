Grêmio

Reforço
Notícia

Grêmio trabalha para ter Carlos Vinícius contra o Bragantino, e Mano confirma retorno após a data Fifa

Atacante estará à disposição contra o São Paulo, no dia 16; treinador também atualizou situações de outros jogadores

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS