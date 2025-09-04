Grêmio toma decisão sobre retorno de Marcelo Grohe

Grohe vinha atuando no mundo árabe. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Mesmo após o fechamento da janela de transferências, os clubes ainda podem realizar contratações, desde que se tratem de atletas livres no mercado. Esse é o caso de Marcelo Grohe.

O goleiro chegou a ser pauta no Grêmio nos últimos dias, mas sem desfecho favorável para um acordo. Agora, o assunto é considerado encerrado pela direção gremista.

Do lado do jogador, havia uma série de questões particulares a serem resolvidas para viabilizar um retorno. Já pelo lado do clube, a permanência de Gabriel Grando e a melhora no rendimento do titular Tiago Volpi pesaram na decisão.

Atualmente, os dois goleiros do Grêmio têm contrato até dezembro de 2026. No caso de Gabriel Grando, existe a expectativa de que uma negociação no fim do ano possa abrir caminho para sua saída. O goleiro de 25 anos já despertou interesse do Palmeiras.

Aos 38 anos, Marcelo Grohe ainda pode voltar a negociar com o Grêmio, mas essa possibilidade fica para a próxima gestão, a partir de 2026. Até lá, o Tricolor poderá se desfazer de um de seus goleiros, enquanto o campeão da Libertadores de 2017 precisará resolver suas questões particulares para acertar um possível retorno à Arena.