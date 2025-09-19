Grêmio terá cinco caras novas no time para o Gre-Nal 448

Willian fará sua estreia pelo Grêmio no clássico deste domingo. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

Buscados na última janela de transferências, cinco reforços serão as novidades no lado azul para o Gre-Nal 448 deste domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio. Arthur é um velho conhecido do torcedor, mas o volante faz parte deste quinteto de caras novas buscados pela direção após as dificuldades identificadas no grupo de atletas.

Mexidas que ainda não entregaram a injeção de qualidade esperada ao time. Mas que terão uma nova oportunidade neste final de semana de entregar o esperado e terminar a temporada com uma vitória no clássico. Nos outros quatro confrontos do ano, são três empates e uma derrota gremista.

A defesa é o setor com o maior número de estreantes. Mesmo que um deles ainda dependa de uma liberação final da comissão técnica para ser confirmado como titular. É o caso de Marcos Rocha. Contratado em agosto, o lateral-direito foi desfalque contra o Mirassol por conta de uma pequena lesão muscular na panturrilha. O jogador ficou a última semana em tratamento, e a expectativa é de que ele esteja em condições de atuar no clássico

— Todo o sacrifício é possível. Tem que ter isso para buscarmos a vitória. Estamos nos preparando bem — avisou Marcos Rocha, em entrevista durante o jantar de 122 anos do aniversário do Grêmio.

Ao lado do lateral, Noriega é outro estreante no Gre-Nal. O zagueiro atuará ao lado de Wagner Leonardo, que herda a vaga deixada pela suspensão de Kannemann. Depois de bons jogos contra Flamengo e Mirassol, o defensor é uma das apostas de Mano para proteger o sistema defensivo.

Arthur fará sua reestreia em Gre-Nal. Emprestado pela Juventus, o volante também será novidade na equipe desde a janela de transferências.

Reforços na frente

As últimas duas caras novas para o clássico estarão mais próximas do gol adversário. Contratado antes, Carlos Vinícius terá a oportunidade de liderar o ataque gremista neste domingo. Em contato com Zero Hora, no evento organizado pelo clube, o centroavante afirmou que está pronto para a partida deste final de semana.

Mas a grande atração da tarde, ao menos para os gremistas, será a estreia de Willian. O meia-atacante foi preparado para fazer sua apresentação aos torcedores no Gre-Nal. A expectativa da comissão técnica e da direção é de que ele complete o quebra-cabeças do time. Uma peça que dará o toque de qualidade para desbloquear o ataque.

— Estou me sentindo em casa, me sentindo feliz. Domingo é um jogo especial, um clássico, um dos maiores clássicos do mundo. E com certeza poder participar desse momento é um privilégio. Então, me sinto feliz, e a expectativa é muito grande de poder participar desse jogo domingo — comentou o jogador.

O treino desta sexta-feira (19) pela manhã no CT Luiz Carvalho encaminhará o time, com a previsão de que todas as novidades da última janela estejam confirmados na equipe.

As novidades em cada Gre-Nal de 2025:

Clássico número 444 - Viery, João Lucas, Cuéllar e Gustavo Quinteros

445 - Tiago Volpi, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Camilo Reijers, Cristian Olivera, Lucas Cândido e Amuzu

446 - Igor Serrote

447 - Marlon e Alysson Edward

448 - Marcos Rocha, Noriega, Arthur, Willian e Carlos Vinicius