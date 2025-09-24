Grêmio tem quase um time inteiro de desfalques por conta de lesões

Monsalve e Cuellar estão fora de combate. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O departamento médico do Grêmio registrou um aumento considerável nos últimos meses. Atualmente, dez atletas do grupo comandado por Mano Menezes estão entregues aos cuidados do DM. Alguns, porém, já estão próximos de retornar aos gramados.

São os casos de Monsalve e Riquelme. O meia colombiano passou por cirurgia no ombro direito no fim de julho e já está em fase de transição, com expectativa de voltar nas próximas partidas. Situação semelhante vive Riquelme, que sofreu uma lesão muscular grau 2 na coxa direita e deve deixar a fisioterapia nos próximos dias.

Carlos Vinícius e Cuéllar são baixas mais recentes. Ambos foram titulares no Gre-Nal 448, mas estão fora diante do Botafogo. O atacante trata um edema muscular na coxa esquerda, enquanto o volante colombiano apresenta um desconforto muscular. Nos dois casos, o tempo de recuperação não deve ser longo.

Já João Pedro inspira maior preocupação. O lateral-direito foi diagnosticado com uma trombose no ombro direito e precisou passar por um cateterismo para a retirada do trombo. Em razão da medicação necessária, o reserva de Marcos Rocha só vai voltar a atuar em 2026.

Outro lateral, João Lucas, sofreu em agosto uma lesão muscular grau 2 na coxa esquerda. Devido ao histórico de problemas físicos, o departamento médico evita estipular prazo concreto para o retorno aos treinos com bola.