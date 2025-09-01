Grêmio tem profissionais convocados para a seleção brasileira sub-20 

Auxiliar técnico Thiago Kosloski é chamado com regularidade ao sub-20 da Amarelinha desde 2022. CBF / Divulgação

Dois profissionais do Grêmio foram convocados pela seleção brasileira sub-20. O auxiliar técnico Thiago Kosloski e o preparador físico Rogerio Dias foram chamados mais uma vez para compor a comissão técnica de Ramon Menezes.

Eles vão participar da reta final de preparação para a Copa do Mundo da categoria entre os dias 1º e 9 de setembro, no CT do do Red Bull Bragantino, em Atibaia. O Brasil deve disputar dois jogos-treino neste período.

A estreia no Copa do Mundo da categoria acontece no dia 28 de setembro, contra o México. O torneio ocorrerá no Chile, com a decisão prevista para 19 de outubro.

Os convocados gremistas

Rogerio Dias está no Grêmio desde o início do ano. Esta é sua segunda passagem pelo Tricolor. Convocado pela sexta vez, Rogerinho possui três passagens pela Seleção Brasileira e também já integrou a seleção sub-17.

Já o auxiliar técnico Thiago Kosloski é chamado com regularidade ao sub-20 da Amarelinha desde 2022. Ele, que chegou ao Grêmio junto a Mano Menezes, já participou da equipe principal em três jogos e conquistou o bicampeonato Sul-Americano com a Sub-20 em 2023.

— São anos de muito aprendizado e crescimento. Já conquistamos quatro títulos com essa geração, mas a ambição continua. Queremos mais, queremos transformar resultados em legado — afirmou o auxiliar técnico através de sua assessoria.