Grêmio tem jogador convocado por seleção que busca vaga na Copa do Mundo

Assim como Aravena, que foi convocado pela seleção chilena, outro atacante gremista também disputará as duas rodadas finais das Eliminatórias para a Copa do Mundo, em setembro.
Cristian Olivera está entre os 27 convocados por Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia. O jogador costuma ser lembrado pelo treinador e vai para mais uma oportunidade entre os principais atletas de seu país.
A convocação foi divulgada nesta segunda-feira (1°) e conta com outros nomes que atuam no futebol brasileiro. São eles: Rochet (Inter), Varela (Flamengo), Piquerez (Palmeiras), Viña (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo) e Laquintana (Bragantino).
Próximo de garantir a vaga no mundial, já que está na quarta colocação com 24 pontos, o Uruguai joga nesta quinta-feira (4), às 20h30min, contra o Peru, em Montevidéu.
Na semana seguinte, no dia 9, a seleção vai até Santiago enfrentar o Chile, lanterna das Eliminatórias, às 20h30min.