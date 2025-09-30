Grêmio tem 10 jogadores no departamento médico; confira a situação de cada um

O Grêmio tem encontrado problemas com lesões nos últimos tempos. Atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes tem 10 jogadores entregues ao departamento médico.
A última baixa do time foi o meio-campista Willian, que fraturou o quinto metatarso do pé direito, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, no último domingo (28).
Conforme informações do Transfermarkt, entre os grandes times do futebol brasileiro, o Tricolor é a equipe com mais lesões. São Paulo e Bahia, com sete, vêm logo na sequência do Grêmio.
Metade dos atletas no DM devem retornar ao time apenas na temporada de 2026. Braithwaite, Rodrigo Ely, Villasanti, João Pedro e Balbuena passaram por cirurgia e não atuarão mais neste ano.
Os retornos de Monsalve, Carlos Vinícius, Tiago Volpi e Cuéllar devem ser apenas após a data Fifa, de 6 a 14 de outubro.
Willian, contratado no início deste mês, fraturou o quinto metatarso (osso externo) do pé direito. O tempo de recuperação é de seis a oito semanas. No pior cenário, Willian voltaria para as últimas três rodadas do Brasileirão.
Lesionados do Grêmio e as situações de cada
Braithwaite
- Lesão: rompimento do tendão de Aquiles
- Dia da lesão: 13/9/2025
- Projeção de retorno: março/2026*
Balbuena
- Lesão: fratura na fíbula
- Dia da lesão: 23/8/2025
- Projeção de retorno: janeiro/2026*
João Pedro
- Lesão: trombose no ombro
- Dia da lesão: 25/9/2025
- Projeção de retorno: pré-temporada de 2026*
Rodrigo Ely
- Lesão: ruptura do ligamento cruzado anterior
- Dia da lesão: 13/4/2025
- Projeção de retorno: pré-temporada de 2026*
Monsalve
- Lesão: luxação no ombro direito
- Dia da lesão: 16/7/2025
- Projeção de retorno: 6 a 14 de outubro/2025*
Villasanti
- Lesão: ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco
- Dia da lesão: 17/8/2025
- Projeção de retorno: entre fevereiro e abril de 2026*
Carlos Vinícius
- Lesão: edema muscular na coxa esquerda
- Dia da lesão: 21/9/2025
- Projeção de retorno: 6 a 14 de outubro/2025*
Willian
- Lesão: fratura em um osso (5º metatarso) do pé direito
- Dia da lesão: 28/9/2025
- Projeção de retorno: dezembro/2025*
Tiago Volpi
- Lesão: edema na coxa
- Dia da lesão: 28/9/2025
- Projeção de retorno: 6 a 14 de outubro/2025*
Cuéllar
- Lesão: desconforto muscular
- Dia da lesão: 21/9/2025
- Projeção de retorno: outubro/2025*
*Período extraoficial baseado no tempo de recuperação de outros jogadores e no relato de médicos do esporte ou de acordo com projeção oficial do Grêmio
Lesões atuais dos grandes do Brasil
- Bahia - 7 lesionados
- Corinthians - 5
- Flamengo - 0
- Inter - 6
- Fluminense - 2
- Cruzeiro - 1
- Santos - 4
- Botafogo - 7
- Palmeiras - 4
- São Paulo - 7
- Vasco - 6
