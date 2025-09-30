Grêmio tem 10 jogadores no departamento médico; confira a situação de cada um

Willian foi o último jogador gremista a se machucar. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio tem encontrado problemas com lesões nos últimos tempos. Atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes tem 10 jogadores entregues ao departamento médico.

A última baixa do time foi o meio-campista Willian, que fraturou o quinto metatarso do pé direito, ainda no primeiro tempo do jogo contra o Vitória, no último domingo (28).

Conforme informações do Transfermarkt, entre os grandes times do futebol brasileiro, o Tricolor é a equipe com mais lesões. São Paulo e Bahia, com sete, vêm logo na sequência do Grêmio.

Metade dos atletas no DM devem retornar ao time apenas na temporada de 2026. Braithwaite, Rodrigo Ely, Villasanti, João Pedro e Balbuena passaram por cirurgia e não atuarão mais neste ano.

Os retornos de Monsalve, Carlos Vinícius, Tiago Volpi e Cuéllar devem ser apenas após a data Fifa, de 6 a 14 de outubro.

Willian, contratado no início deste mês, fraturou o quinto metatarso (osso externo) do pé direito. O tempo de recuperação é de seis a oito semanas. No pior cenário, Willian voltaria para as últimas três rodadas do Brasileirão.

Lesionados do Grêmio e as situações de cada

Braithwaite

Lesão: rompimento do tendão de Aquiles

Dia da lesão: 13/9/2025

Projeção de retorno: março/2026*

Balbuena

Lesão: fratura na fíbula

Dia da lesão: 23/8/2025

Projeção de retorno: janeiro/2026*

João Pedro

Lesão: trombose no ombro

Dia da lesão: 25/9/2025

Projeção de retorno: pré-temporada de 2026*

Rodrigo Ely

Lesão: ruptura do ligamento cruzado anterior

Dia da lesão: 13/4/2025

Projeção de retorno: pré-temporada de 2026*

Monsalve

Lesão: luxação no ombro direito

Dia da lesão: 16/7/2025

Projeção de retorno: 6 a 14 de outubro/2025*

Villasanti

Lesão: ruptura no ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco

Dia da lesão: 17/8/2025

Projeção de retorno: entre fevereiro e abril de 2026*

Carlos Vinícius

Lesão: edema muscular na coxa esquerda

Dia da lesão: 21/9/2025

Projeção de retorno: 6 a 14 de outubro/2025*

Willian

Lesão: fratura em um osso (5º metatarso) do pé direito

Dia da lesão: 28/9/2025

Projeção de retorno: dezembro/2025*

Tiago Volpi

Lesão: edema na coxa

Dia da lesão: 28/9/2025

Projeção de retorno: 6 a 14 de outubro/2025*

Cuéllar

Lesão: desconforto muscular

Dia da lesão: 21/9/2025

Projeção de retorno: outubro/2025*

*Período extraoficial baseado no tempo de recuperação de outros jogadores e no relato de médicos do esporte ou de acordo com projeção oficial do Grêmio

Lesões atuais dos grandes do Brasil

Bahia - 7 lesionados

Corinthians - 5

Flamengo - 0

Inter - 6

Fluminense - 2

Cruzeiro - 1

Santos - 4

Botafogo - 7

Palmeiras - 4

São Paulo - 7

Vasco - 6