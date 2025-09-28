Grêmio

Fim do jejum
Notícia

Grêmio supera o Vitória e volta a vencer na Arena após quatro jogos

Mais de 41 mil gremistas viram o Tricolor ganhar com gols de André Henrique, Amuzu e Aravena. Próximo desafio do time gaúcho será contra o Santos na quarta-feira

João Praetzel

Esportes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS