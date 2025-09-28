Grêmio supera o Vitória e volta a vencer na Arena após quatro jogos

A sequência de jogos do Grêmio sem ganhar na Arena, enfim, teve um fim na manhã deste domingo (28). Jogando contra o Vitória, integrante assíduo da zona de rebaixamento, o time de Mano Menezes fez 3 a 1 e terminou o incômodo jejum de quatro partidas sem saber o que é uma vitória em casa. André Henrique, nos acréscimos do primeiro tempo, Amuzu e Aravena marcaram para o Tricolor. Aitor Cantalapiedra, no início da segunda etapa, diminuiu para os baianos.
Com o resultado, o Grêmio chegou aos 32 pontos e, momentaneamente, ocupa a oitava posição, a 10 do Z-4 e a cinco da zona de classificação para a Libertadores do ano que vem. O time volta a campo contra o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quarta-feira (1º), às 21h30min.
O técnico Mano Menezes, que volta à casamata após cumprir suspensão, fez apenas duas trocas na equipe. Volpi sentiu um desconforto na coxa e não ficou nem no banco, dando lugar a Gabriel Grando no gol gremista. Arthur também retornou ao time na vaga de Dodi, que começou contra o Botafogo no meio da semana.
A primeira oportunidade da partida foi do Vitória. Em contra-ataque rápido, a bola foi lançada nas costas de Marcos Rocha, Cantalapiedra bateu e Gabriel Grando espalmou logo aos seis minutos. A jogada se repetiu aos 14, mas dessa vez pelo outro lado, Renato Kayzer entregou a bola para Cantalapiedra, sozinho, dentro da área, e o camisa 17 chutou por cima do gol gremista.
E se o time não estava bem, o técnico Mano Menezes perdeu um dos seus melhores jogadores. Willian sofreu uma pancada e, pouco após o jogo, soube que houve fratura de um osso. Ele deu lugar para Alysson aos 21. Com quase 30 minutos e sem finalizações gremistas, os murmúrios na Arena começaram, principalmente em relação a Pavon, escolhido por Mano para começar o jogo.
O primeiro chute do Grêmio saiu apenas aos 33 minutos do primeiro tempo. Marlon bateu forte da entrada da área, Edenilson aparou e André Henrique arriscou. O arremate, no entanto, ficou nas mãos de Lucas Arcanjo.
A jogada acordou o time e a torcida nas arquibancadas. Em falta frontal sofrida por Arthur, Pavon bateu por cima do gol, ficando no quase mais uma vez para o Tricolor.
A espera gremista foi até os acréscimos. Marcos Rocha bateu lateral para dentro da área. Em um primeiro lance, Edenilson tocou de cabeça e a bola parou em Lucas Arcanjo. No rebote, André Henrique ajeitou o corpo e não perdoou, abrindo o placar para o Grêmio. O gol fez até o sol abrir no céu de Porto Alegre e ensolarar o gramado da Arena.
Segundo tempo
O primeiro tempo agradou os dois treinadores, que voltaram com as mesmas escalações para a segunda etapa de jogo. E se o Grêmio marcou nos acréscimos, o Vitória empatou no início do segundo tempo. Aos três, em uma bola cruzada na área, Pavon afastou mal e ela caiu nos pés de Cantalapiedra. O meia do time baiano bateu direto e pegou Grando desprevenido, empatando a partida.
A melhora do Vitória obrigou Mano a mexer duas vezes em apenas uma parada. Cristaldo e Amuzu entraram nas vagas de Pavon e Edenilson. E a estrela do treinador novamente apareceu, assim como já havia acontecido no Gre-Nal da semana passada.
Mesmo com a pressão da equipe baiana, o Grêmio ampliou. Cristaldo achou Amuzu nas costas da defesa, o belga ficou cara a cara com Lucas Arcanjo e teve o trabalho apenas de deslocar o goleiro para colocar a equipe gremista na frente novamente.
O Tricolor teve mais uma baixa logo na sequência do gol marcado. Marcos Rocha caiu no gramado e pediu substituição. Dodi entrou na vaga do lateral e Aravena substituiu André Henrique, autor do primeiro gol.
A resposta baiana veio aos 28 minutos. Osvaldo, em seu primeiro toque na bola, arriscou da entrada da área e acabou parando nas mãos de Gabriel Grando. Mesmo em vantagem no marcador, o Grêmio não desistiu de atacar. Cristaldo serviu Aravena na área e o chileno chutou em cima da marcação adversária.
O gol que garantiu a vitória e os três pontos saiu quase nos acréscimos. Aos 43, Amuzu teve vitória pessoal sobre o defensor baiano e cruzou a meia altura. Aravena limpou a marcação e tirou de Lucas Arcanjo, fazendo 3 a 1 para o Grêmio.
Brasileirão — 25ª rodada — 28/9/3025
Grêmio (3)
Gabriel Grando; Marcos Rocha (Dodi, 24’/2T), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Arthur, Pavon (Cristaldo,14’/2T), Edenilson (Amuzu, 14’/2T) e Willian (Alysson, 21’/1ºT); André Henrique (Aravena, 24’/2T). Técnico: Mano Menezes
Vitória (1)
Lucas Arcanjo; Caceres, Lucas Halter e Camutanga (Matheuzinho, 25’/2T), Zé Marcos e Ramon; Baralhas (Romarinho, 36’/2T), Ronald (Lucas Braga, 41’/2T) e Aitor Cantalapiedra; Erick (Osvaldo, 25’/2T) e Renato Kayzer (Renzo López, 35’/2T). Técnico: Jair Ventura
GOLS: André Henrique (G), aos 47min do 1T; Aitor Cantalapiedra (V), aos 3min, Amuzu (G), aos 21min, e Aravena (G), aos 43min do 2T.
CARTÕES AMARELOS: Ronald Lopes (V), Baralhas (V), Camutanga (V), Erick (V), Marlon (G)
ARBITRAGEM: Raphael Claus (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
PÚBLICO: 41.025
RENDA: R$ 2.386.302,00
LOCAL: Arena
