Grêmio se apega a exemplos recentes para tentar um bom resultado contra o Inter

Mano chega pressionado no Gre-Nal 448. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após sofrer um duro revés para o Mirassol, no último sábado (13), em plena Arena, o Grêmio já iniciou sua remobilização visando um resultado positivo contra o Inter. Mais uma vez em meio a uma turbulência no Brasileirão, o Tricolor se apoia em exemplos recentes para acreditar em uma boa atuação no Gre-Nal.

No dia 10 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileirão, o Grêmio era derrotado para o lanterna Sport. O 1 a 0 sofrido na Arena não provocou mudanças na comissão técnica, mas serviu de alerta para uma mudança de postura, que seria vista na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

O triunfo sobre o Galo parecia ser o impulso necessário para uma reação na tabela. Porém, na rodada seguinte, novamente na Arena, o Tricolor não passou de um empate sem gols diante do Ceará, resultado que trouxe nova frustração e aumentou a pressão para o compromisso seguinte.

Na 22ª rodada, o desafio foi contra o Flamengo, no Maracanã. O clima era de apreensão pela força do adversário e pela possibilidade de mais uma derrota. A realidade, contudo, foi diferente. O time de Mano Menezes segurou os cariocas e voltou para Porto Alegre com um empate em 1 a 1.

Pressão por resultado

Agora, a situação se repete. Após novo tropeço em casa, o Grêmio se prepara para encarar o maior rival fora dos seus domínios. A pressão por um resultado positivo volta, e Mano Menezes espera contar com o retorno de jogadores importantes, além da estreia de Willian, para encarar o Inter no Beira-Rio.

— Com exceção de Braitwhite, os outros jogadores vão estar à disposição. Quando se tem à disposição e tem uma semana, a tendência é apresentar um jogo melhor, que apresentamos contra o Flamengo, contra o Atlético-MG, que acho que já foi melhor. Acho que a estreia de Arthur foi uma coisa boa, a confirmação de Noriega foi uma coisa boa, acho que vamos por aí — projetou o treinador após o jogo do fim de semana contra o Mirassol.

Mano terá a semana cheia para treinamentos. Para o Gre-Nal 448, a tendência é de até quatro mudanças na equipe titular. Wagner Leonardo, Marcos Rocha, Carlos Vinícius e Willian podem iniciar entre os 11.