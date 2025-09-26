Grêmio renova contrato com Kannemann; veja o tempo do novo vínculo

Kannemann permanece no Grêmio até 2027. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio anunciou, na tarde desta sexta-feira (26), a renovação de contrato com o zagueiro Walter Kanemann. O novo vínculo tem duração até o final de 2027.

O defensor chegou a Porto Alegre em julho de 2016 e, portanto, alcançará 11 anos vestindo a camisa gremista. Até então, foi campeão de Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Gauchão e Recopa Gaúcha pelo Tricolor.

Kannemann já acumula 330 jogos pelo Grêmio. Ele comemorou a extensão por mais duas temporadas.

— Construir uma carreira longa e vitoriosa no Grêmio é o sonho de qualquer atleta. Sigo motivado para trabalhar duro e dar sempre o melhor em campo, ajudando o Grêmio com novas conquistas — afirmou o zagueiro.

O presidente Alberto Guerra também valorizou a permanência do zagueiro gremista.

— Kannemann é mais do que um grande zagueiro no elenco, é um profissional que traduz em campo a essência do torcedor gremista — entrega, raça e comprometimento. Desde que ele chegou, virou referência técnica e comportamental, um exemplo para outros atletas por sua dedicação e liderança. Essa renovação representa a continuidade de um ciclo vitorioso e fortalece o espírito competitivo que queremos para o nosso grupo — ressaltou o dirigente.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (28), às 11h, contra o Vitória. O zagueiro Walter Kannemann, porém, está suspenso e não poderá ser utilizado por Mano Menezes na Arena.