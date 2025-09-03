Grêmio projeta retornos de dois lesionados e estreia de Arthur após a data Fifa

Arthur não atuou contra o Flamengo para aprimorar a parte física. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Quando voltar da data Fifa, o Grêmio espera contar com três novidades para enfrentar o Mirassol, na Arena. Além do recém-contratado Arthur, o técnico Mano Menezes projeta as recuperações do lateral João Pedro e do atacante Alysson, que estiveram no departamento médico.

— A gente provavelmente vai ter a volta do Alysson, porque a lesão não foi grave. Graças a Deus, não houve nenhum dano no tornozelo, apenas um hematoma. Acho que o João Pedro pode estar aí de volta. Provavelmente teremos Arthur, e é isso — comentou o treinador gremista.

Alysson ficou de fora do jogo contra o Flamengo, no último fim de semana, por ter sofrido uma entorse no tornozelo durante treino no CT Luiz Carvalho. Já João Pedro sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo no fim de maio, sendo necessária uma cirurgia. Apesar de ter voltado a treinar com o elenco, precisa aprimorar a parte física.

Arthur, por sua vez, estava regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas há o entendimento de que ele precisa passar por um período de reforço em Porto Alegre antes de estrear pelo Tricolor.

— A conversa com o Arthur foi na sexta-feira, que nós íamos deixar (a estreia) para o jogo do Mirassol. A condição que ele vai ter, certamente, é muito melhor, porque ele vinha em um ritmo de treinamento em uma pré-temporada para o jogador que não ia jogar no clube (Juventus). É diferente. Ele está sendo trabalhado e preparado como jogador que vai jogar, que vai ser um dos principais jogadores da equipe. Então, acredito que agora, com esse trabalho que teremos pela frente na data Fifa, quando chegarmos diante do Mirassol, ele vai ter uma condição muito boa para estar junto com os companheiros — avaliou Mano.

Após três dias de folga, o elenco gremista se reapresenta nesta quinta-feira (4) à tarde. O confronto com o Mirassol, válido pela 23ª rodada do Brasileirão, está agendado para o dia 13 de setembro.