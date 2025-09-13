Grêmio

De olho no Gre-Nal
Notícia

Grêmio projeta retorno de Carlos Vinicius aos treinos no começo da próxima semana

Com desconforto muscular, centroavante desfalca a equipe diante do Mirassol neste sábado. Lateral Marcos Rocha também deve ficar à disposição para o clássico semana que vem

Saimon Bianchini

