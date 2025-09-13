Grêmio projeta retorno de Carlos Vinicius aos treinos no começo da próxima semana

Carlos Vinicius tem três jogos com a camisa tricolor. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio teve duas baixas nos últimos dias. Marcos Rocha e Carlos Vinicius desfalcam a equipe na retomada do Brasileirão, após a data Fifa, neste sábado, contra o Mirassol, na Arena. O centroavante já tem data para retornar.

O clube estima a volta do atacante aos treinamentos no começo da próxima semana. Entre a próxima segunda (14) e terça-feira (15), o atleta deverá ser reincorporado aos trabalhos no campo do CT Luiz Carvalho.

O atacante, assim como o lateral Marcos Rocha, teve um leve desconforto muscular. Pelo longo período de inatividade, já que Carlos Vinicius atuou em apenas três partidas pelo clube desde a chegada, readaptação ao ritmo brasileiro, já que ele constituiu carreira na Europa, a opção foi por não arriscar colocá-lo em campo neste final de semana.

Carlos Vinicius seria titular de Mano Menezes ao lado de Braithwaite. Sem ele, Cristaldo é o favorito para herdar a posição contra os paulistas.

Marcos Rocha, 36 anos, sentiu também dores musculares no começo da semana. A opção do Tricolor foi também de preservar o lateral para o próximo confronto, o Gre-Nal 448, no Beira-Rio, no próximo dia 21, domingo. João Pedro reassume a posição.

Leia Mais Os perigos do Mirassol, o adversário do Grêmio no jogo de retorno de Arthur