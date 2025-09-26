Grêmio projeta público de 40 mil torcedores contra o Vitória

Grêmio vai contar com o apoio do seu torcedor contra o Vitória. Renan Mattos / Agencia RBS

A Arena vai receber um grande público na partida deste domingo (28), entre Grêmio e Vitória, válida pela 25ª rodada do Brasileirão. Na manhã desta sexta-feira (26), a Arena Porto-Alegrense confirmou que 15.781 ingressos já foram vendidos de forma antecipada para o confronto.

A expectativa atual é de que 40 mil torcedores estejam presentes no jogo, marcado para as 11h de domingo (28). A previsão é o dobro da projeção feita para a partida contra o Botafogo, quando menos de 20 mil torcedores acompanharam o empate por 1 a 1 na Arena.

Os preços para sócios variam entre R$ 20 e R$ 135. Para o público em geral, os valores vão de R$ 60 a R$ 150 (inteira).