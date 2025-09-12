Grêmio prepara Marcos Rocha para o Gre-Nal

Marcos Rocha deve voltar aos treinamentos na próxima semana Reprodução / Grêmio / X

O Grêmio ganhou dois novos desfalques para enfrentar o Mirassol, neste sábado (13), na Arena, pelo Brasileirão: Marcos Rocha e Carlos Vinicius. O lateral-direito tem desfalcado a equipe nos treinamentos há alguns dias por desconforto muscular. O clube projeta a recuperação a tempo do Gre-Nal 448.

O problema foi sentido há quase uma semana, segundo apurou a reportagem de Zero Hora. O Tricolor considera que o atleta, que completa 36 anos em dezembro, estará apto para o clássico, marcado para o Beira-Rio, no próximo domingo (21).

Não foi constatada lesão, mas apenas um desconforto numa das coxas. O clube iniciou a fisioterapia e não quis arriscar colocá-lo em campo diante dos paulistas para não arriscar agravar a moléstia. Marcos Rocha vinha treinando no Palmeiras, mas tinha apenas uma partida no Brasileirão. No Grêmio, ele já foi titular em dois jogos.

Ele deverá ser reincorporado na próxima semana aos treinamentos no campo para jogar contra o Inter. Diante do Mirassol, a tendência é que João Pedro seja o escolhido para começar na equipe. Ele está recuperado de fratura no tornozelo esquerdo.

Carlos Vinicius passa por reavaliação. Por enquanto, o caso também é tratado apenas como desconforto. O problema foi relatado nas últimas horas. Todo o elenco gremista terá as condições verificadas e os primeiros indícios da escalação serão dados depois da partida contra o Mirassol.

O Grêmio visita o Inter, no último Gre-Nal de 2025, no Beira-Rio, em 21 de setembro, às 17h30min.