Grêmio pode ter segundo menor público da nova gestão da Arena contra o Botafogo

Será o sexto jogo desde a nova administração do estádio. Renan Mattos / Agencia RBS

Embalado pela vitória no Gre-Nal 448, o Grêmio aposta em engatar uma sequência de partidas com resultados positivos. São dois jogos na Arena nesta semana para colaborar com uma “virada de chave” no Brasileirão. Nesta quarta-feira (24) contra o Botafogo e domingo (28) diante do Vitória. Entretanto, a projeção é de um público baixo na nova fase do estádio.

O Tricolor, até o começo desta tarde, computava seis mil lugares vendidos. Dentro dos cálculos de comparecimento de sócios e também projeção de mais vendas até o começo do confronto, a estimativa é que o público possa alcançar a casa de 20 mil espectadores.

Há chances, caso a expectativa seja batida, de ser o segundo menor público desde a compra da gestão da Arena por Marcelo Marques, empresário que se lançou como candidato à presidência e, pela segunda vez, desistiu da campanha. O anúncio foi realizado na última segunda-feira (22).

Contra o Fortaleza, em 29 de julho, o comparecimento foi de 18.695 torcedores, média baixa num comparativo com jogos recentes, nas cinco partidas da nova administração do estádio está em 33.967 torcedores.

Nos bastidores, o clube apostava em mais gente nas arquibancadas após vencer o maior rival. O horário e a sequência de compromissos em Porto Alegre, além da própria desistência de Marcelo Marques de concorrer à presidência, tenham diminuído o ímpeto de ida ao confronto.

O Grêmio enfrenta o Botafogo, às 19h30min, desta quarta-feira (24). O jogo seguinte ocorre às 11h de domingo diante do Vitória. Acredita-se que um bom resultado contra os cariocas poderá impulsionar as vendas no final de semana.