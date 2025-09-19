Grêmio pode ter novidade no time titular no Gre-Nal

Cristian Olivera foi testado no time titular do Grêmio Lucas Uebel / Gremio

Uma das possibilidades de alteração no time do Grêmio para o Gre-Nal 448 está no ataque. Cristian Olivera pode ser uma cara nova na escalação do Tricolor no domingo (21), no Beira-Rio.

A reportagem de Zero Hora apurou que o atacante foi testado no time titular visando o clássico. O técnico Mano Menezes esboçou uma formação com o uruguaio atuando na vaga de Alysson.

Apesar da observação feita, ainda não há uma decisão definitiva sobre a disputa. Mano deve confirmar a escalação apenas no treino sexta-feira (16), que acontece a tarde.

Diante do Mirassol, "Kike" foi alternativa no banco de reservas. Porém, o jogador também acumulava um desgaste por ter jogado pela seleção uruguaia nas Eliminatórias.

O time contará com as voltas de Marcos Rocha e Carlos Vinicius e com a estreia de Willian. O trio está sendo preparado justamente para ter condições de titularidade no clássico.

Provável escalação

Restam duas atividades para que Mano defina a formação que começará a partida. O time deve ter Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Willian; Cristian Olivera (Alysson) e Carlos Vinicius.