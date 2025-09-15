Grêmio pode ter até quatro mudanças no time titular contra o Inter

Willian pode ser titular no Gre-Nal 448. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Mano Menezes inicia nesta segunda-feira (15), no CT Luiz Carvalho, a preparação para o Gre-Nal 448. A expectativa é de que Marcos Rocha e Carlos Vinícius retomem os treinamentos em campo. Já Willian tem presença garantida no clássico.

O meia-atacante treina desde a semana passada com os novos companheiros. A partir de agora, o objetivo de Mano Menezes será definir a estratégia para a estreia do camisa 88. Não está descartada a possibilidade de Willian começar a partida como titular.

Quanto a Marcos Rocha e Carlos Vinícius, os dois ficaram fora contra o Mirassol devido a problemas físicos, mas a tendência é que voltem a treinar com bola na tarde desta segunda-feira (15). Eles devem ocupar as vagas de João Pedro e Braithwaite, respectivamente.

Mudança na zaga

Uma alteração no sistema defensivo já está confirmada: Kannemann, suspenso, dará lugar ao zagueiro Wagner Leonardo. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota de 1 a 0 para o Mirassol.

O primeiro treino de preparação para o Gre-Nal 448 está marcado para as 16h desta segunda-feira (15). O clássico será disputado no próximo domingo (21), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Brasileirão.