Grêmio pode superar marca histórica negativa na Arena em partida contra o Botafogo

Último jogo do time no estádio foi a derrota por 1 a 0 para o Mirassol. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após vencer o Gre-Nal 448, o Grêmio busca virar a chave na temporada e terá de dar fim a um jejum de gols na Arena na próxima partida. Nas derrotas para Mirassol e Sport, e no empate contra o Ceará, os últimos jogos no Estádio, o clube não marcou gols. O retrospecto recente iguala uma marca negativa nos 12 anos da nova casa gremista.

Desde 2013, o time alcançou essa sequência sem gols em casa em outras cinco oportunidades, mas ela nunca foi superada. Ou seja, caso a equipe não marque contra o Botafogo, nesta quarta-feira (24), atinge a maior quantidade de jogos seguidos em casa sem fazer gols, desde a inauguração da Arena.

A última vez que a marca foi registrada foi em 2021, ano em que o Tricolor acabou rebaixado. Na metade do ano, em três partidas do Brasileirão, o time empatou sem gols contra Inter e Fortaleza, mas também foi derrotado pelo Atlético-GO.

Já em 2016, o Grêmio atingiu a sequência em duas oportunidades. Primeiro, em setembro, quando empatou com o Palmeiras e foi derrotado para o Fluminense por 1 a 0. Além disso, perdeu por 1 a 0 para o Athletico-PR, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Nas penalidades, o clube gaúcho garantiu a classificação.

Depois, entre o fim de outubro e o início de novembro. Pelo Brasileirão, foi um empate no Gre-Nal e uma derrota por 3 a 0 para o Sport. Entre os dois jogos, tem um 0 a 0 contra o Cruzeiro, pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Naquele ano, o Grêmio saiu campeão.

Por fim, a equipe ficou três jogos seguidos sem marcar em casa em 2015, no Gauchão, assim como em 2013, quando teve três empates, sendo dois no Brasileirão e um na Copa do Brasil.

As piores sequências do Grêmio sem marcar na Arena

2025

Grêmio 0x1 Mirassol - Brasileirão - 13/09/2025

Grêmio 0x0 Ceará - Brasileirão - 23/08/2025

Grêmio 0x1 Sport - Brasileirão - 10/08/2025

2021

Grêmio 0x0 Inter - Brasileirão - 10/07/2021

Grêmio 0x1 Atlético-GO - Brasileirão - 04/07/2021

Grêmio 0x0 Fortaleza - Brasileirão - 27/06/2021

2016

Grêmio 0x3 Sport - Brasileirão - 07/11/2016

Grêmio 0x0 Cruzeiro - Volta da semifinal da Copa do Brasil - 02/11/2016

Grêmio 0x0 Inter - Brasileirão - 23/10/2016

2016

Grêmio 0x1 Athletico-PR - Volta das oitavas da Copa do Brasil - 21/09/2016

Grêmio 0x1 Fluminense - Brasileirão - 18/09/2016

Grêmio 0x0 Palmeiras - Brasileirão - 11/09/2016

2015

Grêmio 0x0 Juventude - Gauchão - 23/02/2015

Grêmio 0x1 Veranópolis - Gauchão - 14/02/2015

Grêmio 0x1 Brasil de Pelotas - Gauchão - 11/02/2015

2013

Grêmio 0x0 Athletico-PR - volta da semifinal da Copa do Brasil - 06/11/2013

Grêmio 0x0 Bahia - Brasileirão - 03/11/2013

Grêmio 0x0 Corinthians - Brasileirão - 23/10/2013