Grêmio pode enfrentar o Mirassol com até seis jogadores pendurados para o Gre-Nal

Kannemann é um dos atletas que não pode receber cartão amarelo neste sábado. Renan Mattos / Agencia RBS

Seis jogadores do Grêmio poderão atuar neste sábado (13) temendo ficar de fora do Gre-Nal 448. Pendurados com dois cartões amarelos, os atletas correm o risco de desfalcarem o Tricolor caso sejam advertidos pelo árbitro diante do Mirassol.

Na lista, está o zagueiro Walter Kannemann. Titular da equipe comandada por Mano Menezes, o argentino se soma a outros dois zagueiros do elenco: Wagner Leonardo, que atualmente é reserva, e Gustavo Martins, que se recuperou de lesão muscular e tem chances de ser relacionado novamente. Situação idêntica vivem o goleiro Tiago Volpi e os atacantes Alysson e Amuzu.

Ainda completam a lista o volante Villasanti e o meia Monsalve. Porém, ambos não estarão entre os relacionados para encarar o time do interior paulista. Enquanto o paraguaio passou por cirurgia no joelho esquerdo e só voltará a jogar em 2026, o colombiano recupera-se de uma operação no ombro direito antes de ser reintegrado aos treinos.

O duelo com o Mirassol ocorre neste sábado (13), a partir das 16h, na Arena. Já o enfrentamento com o Inter está agendado somente para o dia 21 de setembro, no Beira-Rio.