Grêmio

Novo tropeço
Notícia

Grêmio perde para o Mirassol na Arena e aumenta pressão sobre Mano antes do Gre-Nal

Em partida que marcou o retorno de Arthur, Tricolor é derrotado por 1 a 0 e fica a três pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão

Marco Souza

