Grêmio perde para o Mirassol na Arena e aumenta pressão sobre Mano antes do Gre-Nal

No último ato antes do aniversário de 122 anos (a data será comemorada na segunda-feira), o Grêmio entregou outra decepção ao seu torcedor. A equipe perdeu por 1 a 0 para o Mirassol. Alesson marcou no final do primeiro tempo, com mais de 45 mil gremistas na Arena neste sábado (13) para acompanhar a estreia de Arthur.

Foi o terceiro sem vitória como mandante, com derrota para o lanterna Sport e o empate em 0 a 0 com o Ceará. O Tricolor estaciona agora em 25 pontos e volta a ver os clubes do Z-4 se aproximando. Agora, serão mais alguns dias recolhidos no CT Luiz Carvalho para preparar a equipe para o Gre-Nal do próximo domingo (21), no Beira-Rio.

A grande estrela da tarde na Arena, inegavelmente, era Arthur. Mas Mano Menezes resolveu apostar em outra novidade para tornar o meio-campo mais ofensivo e tentar buscar a vitória.

Cristaldo voltou ao time titular, com Alysson e Braithwaite completando o setor ofensivo. Dodi jogou pela ponta direita, para conter as investidas de Reinaldo. João Pedro, Noriega, Kannemann e Marlon formaram a linha de quatro defensores, que tinha a proteção de Cuéllar para completar a escalação de linha.

Mano apostou em uma distribuição tática com Alysson e Braithwaite mais próximos no ataque quando o Grêmio tinha a bola. Cristaldo partia do lado esquerdo, com Arthur e Marlon mais soltos para a articulação dos lances ofensivos. A dinâmica ajudou o time a ter uma melhor construção. Só que o Mirassol respondia com perigo em contra-ataques. Uma dinâmica que resultou na vantagem dos paulistas ao final da primeira etapa.

Os paulistas deram alguns sustos no primeiro tempo com essa estratégia. Aos cinco minutos, Alesson recebeu dentro da área. O chute passou por cima do gol de Volpi. Um passe errado de Arthur armou contra-ataque para o adversário. José Aldo arriscou da entrada da área e quase acertou o ângulo do gol defendido por Volpi no minuto seguinte.

O Grêmio perdeu um gol sem goleiro aos 26 minutos de jogo. Marlon soltou um chute da entrada da área. Walter defendeu, mas deu rebote. Cristaldo se atirou em um carrinho e chutou sem direção.

Na sequência, aos 27, o Mirassol perdeu duas chances. João Pedro invadiu a área e Volpi fez grande defesa. No rebote, Alesson teve a chance. Mas João Pedro se atirou na frente do adversário e interceptou a bola.

Castigo antes do intervalo

O Mirassol terminou o primeiro em vantagem. Reinaldo cobrou falta com perfeição na cabeça de João Victor. A bola cabeçada pelo zagueiro parou na trave. Alesson completou de cabeça para o gol. O lance foi anulado por impedimento inicialmente. Após a revisão do VAR, a decisão foi revertida.

Para piorar a situação, Kannemann recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque no Gre-Nal. Os jogadores gremistas terminaram reclamando pênalti em Noriega no último lance da primeira etapa.

Segundo tempo

A volta do intervalo teve uma mudança no Grêmio. Cristian Olivera entra na vaga que era de Dodi. O uruguaio teve uma boa participação logo aos seis minutos. Ele fez jogada pelo lado esquerdo de ataque. Após ganhar de Lucas Ramon, o atacante tocou para Cristaldo. Mas o camisa 10 foi pressionado por Jemmes e não conseguiu dominar a bola na área.

Braithwaite sofreu lesão durante uma tentativa de ataque gremista e saiu na maca. André Henrique entrou em seu lugar. No setor defensivo, Volpi precisou fazer outra grande intervenção. Danielzinho recebeu completamente livre na entrada da área. O jogador da equipe paulista buscou o ângulo, mas o goleiro espalmou pela linha de fundo.

Escolhido para a vaga de Braithwaite, André Henrique completou a boa trama construída pelo lado esquerdo, mas Walter fez a defesa sem dificuldades.

Cena inusitada

Uma cena insólita foi protagonizada no banco de reservas do Grêmio. Pavon entrou em campo no lugar de Alysson. Imediatamente após a mexida, Mano Menezes esbravejou com a substituição, pois a troca desejada era outra. Quando o atacante chegou ao banco, o técnico se desculpou com ele.

Depois, Mano fez suas duas últimas mexidas: Aravena e Gustavo Martins entraram, João Pedro e Cristaldo saíram.

No desespero, em jogadas buscando o cruzamento, o Grêmio martelou a linha defensiva do adversário em busca do empate. Em contra-ataque aos 39 minutos, Volpi evitou outro gol do Mirassol. Cristian recebeu nas costas de Marlon, invadiu a área e soltou o chute cruzado para boa defesa do goleiro.

Mesmo com a necessidade de buscar a reversão do placar, o Grêmio terminou o segundo tempo sem grandes chances de gol. Um final de tarde de sábado que poucos gremistas imaginavam. Depois de mais 10 dias dedicados apenas para treinos e ajustes na escalação, Mano não encontrou respostas para a falta de capacidade da sua equipe atacar o adversário.

Resta a esperança de que a próxima semana, com o Gre-Nal pela frente, a comissão técnica possa entregar o resultado que o torcedor aguarda após os reforços de peso contratados para oferecer mais opções ao time.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes

Brasileirão — 23ª rodada — 13/9/2025

Grêmio (0)

Tiago Volpi; João Pedro (Gustavo Martins, 28'/2ºT) , Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi (Cristian Olivera, INT), Cristaldo (Aravena, 28'/2ºT) e Alysson (Pavon, 18'/2ºT); Braithwaite (André Henrique, 10'/2ºT)

Técnico: Mano Menezes

Mirassol (1)

Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni, 25'/2ºT), Danielzinho e José Aldo (Shaylon, 12'/2ºT); Negueba (Chico, 25'/2ºT), Alesson (Carlos Eduardo, 12'/2ºT) e Cristian Renato (Matheus Bianqui, 43'/2ºT)

Técnico: Rafael Guanaes

GOL: Alesson (M) aos 44 minutos do 1º tempo;

CARTÕES AMARELOS: Kannemann e Cuéllar (G) ; João Victor e Neto Moura (M)

ARBITRAGEM: Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

PÚBLICO: 45.724 (45.495 pagantes)

RENDA: R$ 2.675.320,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Domingo, 21/9 – 17h30min

Inter x Grêmio

Beira-Rio – Brasileirão (24ª rodada)