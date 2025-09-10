Grêmio muda programação do treino para contar com trio de convocados

O Grêmio alterou a programação do treino desta quinta-feira (11). Antes agendada para o turno da manhã, a atividade será realizada à tarde, no CT Luiz Carvalho. A mudança foi realizada para que o técnico Mano Menezes possa contar com o trio que foi convocado para as Eliminatórias.
De Santiago, no Chile, virão os atacantes Aravena e Cristian Olivera, enquanto de Lima, no Peru, chegará o volante Noriega. Dos três, os dois últimos devem ser titulares contra o Mirassol, no sábado (13).
A partida marcará a estreia de Arthur, contratado por empréstimo da Juventus. Além disso, o atacante Alysson volta a ficar à disposição depois de ter ficado de fora contra o Flamengo, na última rodada do Brasileirão, por conta de uma leve entorse no tornozelo esquerdo.
O Tricolor terá duas sessões de treinamento para ensaiar o time que jogará a partir das 16h de sábado (13), na Arena.
