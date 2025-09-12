Grêmio lança terceira camisa para a temporada de 2025; veja imagens e valores

Carlos Vinicius, Cuéllar e Alysson, do time masculino, e Dani Barão e Valeria Paula, das Mosqueteiras, foram os modelos da nova camiseta Cássio Caberlon / C2 Content/Divulgação

O Grêmio e a Umbro lançaram nesta sexta-feira (12) a terceira camiseta do clube para a temporada de 2025. O uniforme é, em sua totalidade, azul marinho e conta com inspiração no pampa gaúcho, com uma mensagem sobre a preservação da fauna e flora regional.

Essa deve ser a última peça da parceria entre o Tricolor e a marca esportiva, visto que o time deve trocar o fornecedor de material para 2026.

A camiseta tem detalhes em dourado e tem estampas de animais e vegetações do pampa. O uniforme é composto por uma gola polo com detalhe em preto e o apelido do clube "Imortal".

— Ao apresentarmos este novo uniforme, reafirmamos o compromisso do Grêmio em valorizar suas origens e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance da nossa marca. O futebol é uma poderosa plataforma de comunicação, e essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito, reforçando o papel do Grêmio como instituição centenária que olha para o futuro sem perder a essência que a tornou Imortal — disse o executivo de marketing do Grêmio, Leandro Figueiredo.

As camisetas variam de preço entre R$ 299,90 (juvenil) e R$ 469,90 (versão atleta). As peças podem ser adquiridas pelo site da GrêmioMania em gremiomania.com.br.