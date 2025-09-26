Grêmio

Retrocesso
Notícia

Grêmio lamenta ação judicial do Flamengo contra repasse aos clubes da Libra: "É inaceitável"

Equipe carioca conseguiu liminar que determina o depósito judicial de valores que seriam pagos nesta sexta-feira (26)

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS