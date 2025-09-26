Grêmio lamenta ação judicial do Flamengo contra repasse aos clubes da Libra: "É inaceitável"

Guerra condenou postura do Flamengo. Renan Mattos / Agencia RBS

Uma ação judicial do Flamengo agitou os bastidores do futebol brasileiro nesta sexta-feira (26). A equipe carioca conseguiu uma liminar que bloqueou a distribuição de parte dos recursos oriundos da venda dos direitos de transmissão do Brasileirão aos clubes da Libra.

O Grêmio, membro deste bloco de clubes, lamentou a posição.

— É inaceitável. Ficamos tristes pelo Flamengo fazer isso — destacou o presidente Alberto Guerra a Zero Hora. — Teria espaço para discutir em assembleia dentro da Liga. E também estamos decepcionados, pois isso sufoca os clubes. Irá ser feita uma discussão judicial, que não sabemos quando será o fim.

A gestão de Luiz Eduardo Baptista quer passar a receber mais pela audiência gerada pelo Flamengo. A posição contraria o que foi referendado por ele mesmo no conselho deliberativo do clube carioca. O acordo, que agora é discutido, também foi aprovado por unanimidade em assembleia na Libra antes da assinatura de contrato com a Globo.

Valores retidos

A fatia discutida é de 30% do valor total negociado. Cerca de R$ 77 milhões foram depositados em juízo nesta sexta-feira (26), montante que seria repassado aos clube do bloco.

O contrato com a Globo ainda projeta a distribuição de 40% da receita em fatias iguais para todos os clubes e os 30% restantes pagos de acordo com a performance no Brasileirão. Outro pilar do acordo está no limite entre quem mais recebe e o clube com menor valor pago.

— É uma premissa da Liga o clube de maior arrecadação receber 3,5 vezes mais que o último. E dessa forma atraímos, com um campeonato competitivo, outras receitas. Só que com essa medida, o Flamengo diz que não é favorável a liga. Não querem aceitar isso. Isso atrasa algo que já está bem atrasado — lamentou o presidente.

Guerra ainda afirmou que acredita que com uma organização melhor, a Liga pode arrecadar mais receita aos clubes.

— Achamos que juntos podemos fazer um produto melhor para vender melhor. A CBF tem outras preocupações com a Seleção, categorias de base, Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro precisa de uma atenção especial que a Liga pode dar para aumentar a receita de todos. Se nós organizarmos melhor, teremos um produto melhor e arrecadaremos mais.

ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Flamengo, Grêmio, Guarani, Palmeiras, Paysandu, Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória são os clubes que integram a Libra. O Vitória, no entanto, negocia a saída para a LFU, Liga Forte União.