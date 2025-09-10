Grêmio jogará todas suas partidas de setembro em Porto Alegre

Dos quatro jogos do mês, três serão disputados na Arena. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio não precisará sair do Rio Grande do Sul no mês Farroupilha. Os quatro jogos programados pelo Brasileirão serão disputados em Porto Alegre.

O primeiro compromisso, que marcará a retomada do campeonato após a data Fifa, será realizado no próximo sábado (13), às 16h, na Arena, contra o Mirassol.

No domingo seguinte (21), o Tricolor disputará a única partida como visitante: o clássico Gre-Nal, a partir das 17h30min, no Beira-Rio.

O terceiro duelo será contra o Botafogo, na Arena. A partida é válida pela 16ª rodada, deveria ter sido disputada em julho, mas teve de ser adiada por conta dos confrontos com o Alianza Lima, pelos play-offs da Copa Sul-Americana.

Com a eliminação do clube carioca na Libertadores, abriu-se uma brecha no calendário e o jogo pôde ser agendado para o dia 24 (uma quarta-feira), às 19h30min.

Por fim, no último jogo de setembro, o Grêmio será mandante novamente. O adversário será o Vitória, no dia 28 (domingo), às 11h.

Os jogos do Grêmio em setembro

23ª rodada

Grêmio x Mirassol, na Arena

13/9 (sábado), às 16h

24ª rodada

Inter x Grêmio, no Beira-Rio

21/9 (domingo), às 17h30min

16ª rodada (atrasada)

Grêmio x Botafogo, na Arena

24/9 (quarta-feira), às 19h30min

25ª rodada

Grêmio x Vitória, na Arena

28/9 (domingo), às 11h