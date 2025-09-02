Grêmio inscreve Willian no BID, mas contrato ainda aguarda assinatura

Willian já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) com a camisa do Grêmio. A imagem publicada no sistema da CBF nesta terça-feira (2), data limite da janela de transferências internacionais, no entanto não significa que o contrato entre clube e jogador foi assinado.
Conforme apurou Zero Hora, a fotografia apareceu no sistema porque o clube deu entrada no BID com a minuta do contrato e a imagem. Porém, ainda falta o documento ser assinado pelo jogador de 37 anos.
A informação é de que o Grêmio já encaminhou o contrato ao meia e tem a palavra dele de que haverá o retorno com ele assinado. Vale ressaltar que Willian está livre no mercado e não haveria a necessidade de inseri-lo no sistema nesta terça.
Porém, o clube efetivou a negociação porque, caso não a concretizasse, tinha um plano B engatilhado. Este segundo jogador tem contrato em vigência com um clube e, assim, precisaria ter sua contratação confirmada nesta terça.
Após assinar o contrato, Willian deve vir para Porto Alegre para realizar exames médicos e oficializar a contratação. O meia deve ter vínculo até o final de 2026.
