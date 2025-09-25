Grêmio informa sobre cirurgia realizada por João Pedro

Nesta temporada, o jogador também teve uma fratura no tornozelo esquerdo. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio informou na tarde desta quinta-feira (25) sobre um procedimento cirúrgico realizado pelo lateral-direito João Pedro. O atleta foi diagnosticado com uma trombose no ombro, o que causou dores nos últimos dias. Ele será desfalque pelo restante da temporada.

Segundo o clube, o jogador foi submetido a uma trombectomia mecânica na veia subclávia direita. O procedimento consiste em remover um coágulo de um vaso sanguíneo por meio de um cateter.

A cirurgia foi realizada na segunda-feira (22), no Hospital Moinhos de Vento, pelo Dr. Sharbel Boustany, chefe da cirurgia vascular, que estava acompanhado do Dr, Anderson Donelli, coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DCSP).

João Pedro já teve alta da UTI e deve receber alta do hospital nos próximos dias. Depois, ele seguirá o tratamento, com o uso de medicação anticoagulante, fato que o afasta dos gramados para o restante do ano.

Mano Menezes terá Marcos Rocha e João Lucas como opções para o setor no restante do ano. Além da dupla, Gustavo Martins também já atuou improvisado na posição.

Confira o comunicado do Grêmio

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o lateral direito João Pedro foi submetido a trombectomia mecânica na veia subclávia direita no Hospital Moinhos de Vento, na última segunda-feira, pelo chefe da cirurgia vascular Dr Sharbel Boustany, acompanhado pelo coordenador do DCSP Dr Anderson Donelli. João Pedro já teve alta da UTI e deve receber alta hospitalar nos próximos dias e seguir o tratamento."