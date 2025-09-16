Grêmio informa realização de cirurgia em Braithwaite e indica prazo de recuperação

Centroavante deve voltar a atuar apenas em 2026. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio informou na manhã desta terça-feira (16) que Braithwaite passou por cirurgia para reparar cirurgicamente na noite da última segunda-feira (15) a lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda.

O jogador sofreu a lesão durante a derrota para o Mirassol. Ao tentar disputar uma bola no lado direito do campo, Braithwaite sofreu a lesão ao tomar o impulso com a perna esquerda para iniciar a corrida.

Na nota divulgada pelo Grêmio, a previsão é de que o retorno do centroavante ocorra em seis meses.

Por ser tratamento individualizado, cada jogador tem a sua forma de responder ao período de recuperação. Everton Cebolinha, por exemplo, ex-Grêmio e hoje no Flamengo, ficou longe dos gramados entre agosto de 2024 e janeiro de 2025, o que equivale a 171 dias.

Outro jogador que rompeu o tendão de Aquiles recentemente foi o goleiro João Paulo, do Bahia. Entre abril e novembro de 2024, quando estava no Santos, ele ficou longe dos gramados, totalizando 176 dias.

No fim de março deste ano, o volante Otávio, do Fluminense, também rompeu o tendão de Aquiles. Ele retornou no dia 31 de agosto, após 167 dias. No sábado (13), na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, ele esteve em campo por 90 minutos.

Confira o comunicado do Grêmio:

"O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o atacante Martin Braithwaite foi submetido a reparo cirúrgico do Tendão de Aquiles, no Hospital Moinhos de Vento, na noite de ontem, pelo especialista em pé e tornozelo Dr José Sanhudo, acompanhado pelo ortopedista do clube Dr Jardel Tessari.

Braithwaite iniciará o tratamento fisioterápico nos próximos dias e tem retorno estimado em 6 meses."