Grêmio está próximo de contratar Willian

Jogador está livre no mercado. Rodrigo Coca / Corinthians,Divulgação

O Grêmio deve confirmar, ao longo desta terça-feira (2), a contratação do meio-campo Willian. Com passagens por Corinthians e pela Seleção Brasileira, o jogador estava livre no mercado após atuar pelo Fulham, da Inglaterra.

As tratativas com o atleta de 37 anos não são recentes, mas se intensificaram nos últimos dias diante do interesse de Willian em retornar ao futebol brasileiro. Inicialmente, a direção gremista buscou uma conversa com o jogador para confirmar a disposição dele em voltar a atuar no país.

Com o sinal positivo, as negociações avançaram e, segundo apuração da reportagem de Zero Hora, o acordo deverá ser oficializado antes do fechamento da janela de transferências internacionais. É importante destacar que, por estar livre no mercado, Willian não precisa necessariamente ser registrado dentro da janela, que se encerra nesta terça-feira (2).

Revelado pelo Corinthians em 2006, Willian construiu a maior parte da sua carreira no exterior, com passagens de destaque por Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. Em 2022, retornou ao Corinthians e, em 2024, atuou pelo Fulham, da Inglaterra.