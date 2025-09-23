Grêmio encerra preparação para encarar o Botafogo com possibilidade de mudanças em todos os setores do time

Jogadores que atuaram no Gre-Nal ficaram na academia ou apenas correram pelo gramado. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio fechou a preparação nesta tarde de terça-feira (23), no CT Luiz Carvalho, para encarar o Botafogo na quarta pelo Brasileirão. Mano Menezes fez a escolha de não promover atividades táticas com os prováveis titulares pelo desgaste físico gerado no Gre-Nal. Com isso, o time, que terá mudanças, não foi esboçado e será comunicado ao elenco na concentração nas próximas horas.

A comissão técnica comandou trabalhos com bola apenas para os reservas ou jogadores não utilizados. Os principais atletas, que começaram o clássico ou tiveram muitos minutos em campo contra o Inter, ficaram na academia ou apenas correram num dos gramados do CT Luiz Carvalho.

Cuéllar, com dores musculares, foi vetado para enfrentar o Botafogo. Arthur, suspenso, também está fora. Carlos Vinicius com edema muscular também é desfalque.

Nas fotos divulgada pelo clube, Marcos Rocha e Noriega não foram registrados. O peruano deverá atuar e pode ser adiantado para jogar como volante. Na lateral direita João Lucas e Gustavo Martins são alternativas. Kannemann fica à disposição depois de suspensão e disputa lugar com Wagner Leonardo.

O provável Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha (João Lucas), Noriega (Gustavo Martins), Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon; Dodi, Alex Santana (Noriega), Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique.

O anúncio interno da escalação deverá ser realizado nas próximas horas pela comissão técnica. O Tricolor encara o Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30min, na Arena.