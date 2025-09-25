Grêmio encaminha renovação de Kannemann; veja até quando pode ser o novo contrato

Defensor jogou o tempo inteiro da partida contra o Botafogo, na quarta-feira (24). Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio deve encaminhar, nas próximas horas, a renovação do contrato de Kannemann. Aos 34 anos, o defensor tem vínculo até dezembro deste ano.

A reportagem de Zero Hora apurou que a negociação deve ser finalizada até sexta-feira (26). Um dos pontos a ser acertado ainda é o tempo do novo vínculo.

Uma das alternativas é um contrato até dezembro de 2027. Outra possibilidade é um vínculo de mais um ano, até o fim de 2026.

Na quarta-feira (24), o vice de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, falou sobre a negociação.

— A gente está conversando com ele. O Kannemann é importante. No meu entendimento, o Kannemann não tem que sair do Grêmio, não pode sair. Ele é a cara do Grêmio. Temos o desejo (de renovar) e é comum. São alguns detalhes que a gente deve estar costurando no decorrer da semana — disse em entrevista ao Pré-Jornada, da Rádio Gaúcha.

O dirigente também abordou a discussão sobre o novo tempo de contrato.

— Não tem nada definido. Estamos conversando. O Kannemann tem 34 anos e acho que no ano de 2025, embora tivesse uma especulação de que ele não voltaria a jogar em função da lesão, ele comprovou dentro de campo que consegue entregar e muito ainda — finalizou.