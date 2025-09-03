Grêmio emite nota pedindo desculpas aos torcedores por iniciativa de patrocinador

Grêmio se posicionou nesta quarta-feira (3) sobre a situação. Reprodução / Grêmio

Uma ação entre uma empresa patrocinadora e o Grêmio na última terça-feira (2) rendeu uma série de críticas de torcedores nas redes sociais. Em nota divulgada nesta quarta-feira (3), o clube se desculpou com a torcida.

A Pix das Estrelas, parceira do clube, anunciou uma campanha chamada de "Movimento Imortal". O mote da peça divulgada por influenciadores nas redes sociais era "trazer mais uma estrela" para o Grêmio.

A premissa desse anúncio era de que a aquisição do produto ajudaria o clube e a parceira a viabilizarem financeiramente a contratação de uma "estrela". E que esse nome seria anunciado à meia-noite.

Conforme apurado por Zero Hora, o objetivo da campanha era ter o anúncio da contratação de Willian. Mas, por conta de questões técnicas para a oficialização do acerto, a assinatura do contrato não aconteceu.

A parceria rendeu a injeção de recursos no Grêmio, que auxiliaram no pagamento de questões da contratação de Arthur. Há também a previsão de que parte do arrecadado seja utilizado para a vinda de Willian.

Quando anunciou o acerto com a patrocinadora, o Grêmio afirmou que:

"Pix das Estrelas é uma plataforma inovadora de sorteios, que conecta torcedores a prêmios exclusivos de forma segura, transparente e totalmente regulada. Com sorteios auditados e comunicação clara, a plataforma oferece uma experiência confiável, simples e emocionante, fortalecendo a relação entre marcas, clubes e fãs. A ação com o Grêmio permite que os torcedores participem de maneira prática, com chances de ganhar desde prêmios menores até grandes recompensas, unindo paixão pelo futebol a oportunidades únicas de engajamento".

Confira a nota publicada pelo Grêmio:

"A campanha realizada pelo Pix das Estrelas, chamada “Movimento Imortal”, foi uma iniciativa positiva para contribuir com as ações para contratação de um reforço no último dia da janela.

Durante o dia de ontem, terça (2/9), o patrocinador fez publicações em suas redes sociais e acionou influenciadores para mobilizar torcedores a se engajarem na campanha. O Grêmio participou com uma publicação conjunta.

Conforme informado, a campanha se encerrou à meia-noite. Mas as ações seguem com o intuito de concluir a negociação.

O Grêmio acompanha todo o processo e trabalha para que ele seja finalizado de forma positiva, conforme desejo de todos.