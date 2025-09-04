Grêmio divulga lista com todos os candidatos ao Conselho Deliberativo do clube; confira os nomes

Grêmio também terá a eleição para presidente em 2025. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio divulgou nesta quarta-feira (3) as nominatas das seis chapas que irão concorrer ao Conselho Deliberativo do clube. A eleição será no dia 27 de setembro e nomeará 150 conselheiros efetivos, além de 30 conselheiros suplentes. O mandato será válido entre 2025 e 2031.

Como foi antecipado por Zero Hora, são seis chapas na disputa. No dia da votação dos sócios, cada grupo inscrito terá de atingir os 15% da cláusula de barreira para eleger nomes.

É importante que os movimentos tenham representatividade no Conselho para terem o poder do voto no primeiro turno da eleição para presidente do clube, que deve ser marcada para a segunda quinzena de novembro.

Confira abaixo os nomes inscritos por cada chapa

Próximos passos

Após a inscrição das chapas, o próximo passo é a votação dos associados, que está marcada para 27 de setembro. Depois, com as 150 cadeiras preenchidas, o foco vira para a eleição presidencial do clube.

O primeiro passo deve ser a publicação de um edital, o que deve ocorrer no início de novembro. Segundo o estatuto do Grêmio, a eleição para presidente deve ocorrer na primeira quinzena de novembro. Os candidatos que tiverem mais de 20% dos votos avançam para a assembleia dos associados.

Depois de 10 dias da promulgação do resultado no Conselho Deliberativo, e havendo dois candidatos que ultrapassaram a cláusula da barreira, os sócios poderão votar. O clube irá oferecer a possibilidade do voto pela internet ou presencial na Arena.