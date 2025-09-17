Grêmio divulga informações para compra de ingressos e deslocamento para o Gre-Nal 448

Gremistas terão de comprar os ingressos no Portal do Associado. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio divulgou na tarde desta quarta-feira (17) como os torcedores poderão adquirir os ingressos subsidiados pelo clube para o Gre-Nal 448. O clássico ocorre domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio.

Agora, os tickets serão comercializados a R$ 100. Os sócios poderão adquiri-los através do Portal do Associado. Cada sócio terá direito a comprar um ingresso vinculado ao seu CPF.

Logísticas

No domingo, os torcedores terão de se deslocar de ônibus da Arena até o Beira-Rio, com escolta policial. O valor do ingresso com deslocamento de ônibus será de R$ 115.

Veja o que disse o clube, a respeito do deslocamento

Por questões de segurança, a Brigada Militar determina que os sócios se concentrem na Arena, de onde sairão os ônibus que levarão os torcedores até o Beira-Rio, em um comboio com escolta policial. Sendo que após a partida os torcedores também deverão retornar no comboio até a Arena, para garantia da sua segurança.

Os ônibus partirão do Portão 6 da Arena às 12h e é imprescindível que os torcedores estejam no local antes deste horário para o embarque, sendo necessária a apresentação do voucher da sua reserva. Para quem optar em deixar seu carro na Arena, o estacionamento interno estará disponível a partir das 10h, pelo valor de R$ 20, com acesso pelo Portão 1 da Arena do Grêmio.