Grêmio deve ir a campo no Gre-Nal 448 com apenas quatro titulares do último clássico

Gre-Nal de abril terminou empatado em 1 a 1 na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Quando Grêmio e Inter se enfrentaram pela última vez, em abril, Mano Menezes ainda não havia sido anunciado pelo Tricolor. Após uma reformulação no elenco, apenas quatro titulares devem seguir no time para o clássico deste domingo (21).

Naquele Gre-Nal, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, o Grêmio foi comandado pelo técnico interino James Freitas. Gustavo Quinteros recém havia sido demitido após a goleada para o Mirassol, em São Paulo.

O resultado por 1 a 1 foi exaltado pelo Grêmio, à época, especialmente porque a equipe competiu mais. A formação daquele jogo teve: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo, Marlon; Dodi, Villasanti; Cristian Olivera, Edenilson, Monsalve; Braithwaite.

Apenas quatro titulares daquela partida devem iniciar o confronto deste domingo. Volpi, Wagner Leonardo, Marlon e Edenilson.

A reportagem de Zero Hora apurou que Pavon e Edenilson devem ser as principais novidades no time titular. Ambos foram colocados na equipe principal nos últimos treinos preparatórios.

O time do Grêmio deve ser confirmado com Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo, Marlon; Cuéllar, Arthur; Pavon, Edenilson, Willian; Carlos Vinicius.