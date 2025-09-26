Grêmio define estratégia para o jogo contra o Vitória

Mano tem mais uma atividade programada para as 11h. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Os dois últimos treinamentos do Grêmio antes da partida contra o Vitória serão realizados no mesmo horário do jogo, às 11h. A medida tem como objetivo adaptar os atletas à essa faixa da manhã, já que o duelo contra os baianos está marcado para este domingo (28), na Arena.

As atividades de sexta-feira (26) e sábado (27) foram programadas para que os jogadores se acostumem com uma preparação diferente da habitual. Não há uma cartilha a ser seguida, mas sim orientações específicas sobre sono e alimentação.

Nesses treinos, o técnico Mano Menezes espera contar com o retorno de Cuéllar, que desfalcou a equipe diante do Botafogo devido a um desconforto muscular. Arthur, suspenso no último jogo, volta a ficar à disposição. Já Carlos Vinícius segue em recuperação de um edema muscular.

Grêmio e Vitória se enfrentam neste domingo, às 11h, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Tricolor ocupa a 11ª colocação, com 29 pontos, enquanto os baianos abrem a zona de rebaixamento, com 22 pontos.