Grêmio define detalhes para a chegada de Willian

Meia está livre no mercado depois de cumprir contrato com o Fulham, da Inglaterra. Divulgação / @FulhamFC

O Grêmio está definindo os últimos detalhes para a chegada de Willian a Porto Alegre. Depois de sinalizar positivamente à oferta gremista, o meia-atacante é aguardado na capital gaúcha para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, as passagens ainda não foram emitidas, mas a tendência é que o jogador deixe Londres em um voo no final desta quinta-feira (4), acompanhado da esposa e das duas filhas gêmeas. Como não há voo direto da Inglaterra para o Rio Grande do Sul, o desembarque no Aeroporto Salgado Filho pode ficar apenas para sexta (5).

Após defender o Chelsea de 2013 a 2020, e o Arsenal na temporada seguinte, o atleta estabeleceu residência na capital inglesa. Por isso, após breve passagem pelo Corinthians entre 2021 e 2022 — encerrada por ameaças vindas de torcedores —, retornou ao país europeu para defender o Fulham.

Mesmo com o fechamento da janela de transferências na terça (2), Willian pode assinar com o Grêmio, pois chegaria na condição de atleta livre no mercado, depois de cumprir o vínculo com o clube inglês.

Para adiantar o acerto com o meio-campista, a diretoria gremista encaminhou a documentação para a CBF, o que gerou atualização no sistema da entidade e a aparição de uma foto do jogador vestindo a camisa tricolor. Porém, o contrato ainda não foi assinado.

Neste ano, em que completou 37 anos de idade, o jogador disputou 12 jogos (apenas três como titular). A última aparição em campo se deu no dia 10 de maio, quando atuou nos 15 minutos finais da derrota do Fulham para o Everton, pela Premier League.