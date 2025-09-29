O Grêmio decidiu o rumo do tratamento de William, que sofreu uma fratura no pé direito na partida contra o Vitória, no domingo (28). Após reavaliação nesta segunda-feira (29), o clube e o jogador optaram pelo tratamento conservador, sem a realização de cirurgia neste momento.
O atleta de 37 anos ficará com o pé imobilizado e fará fisioterapia para a recuperação. A previsão do departamento médico é de que o William fique longe dos gramados entre seis e oito semanas.
Existia a possibilidade de um procedimento cirúrgico, com chance de o meia voltar antes. Contudo, não foi consenso no Grêmio que esse seria o melhor caminho para tratar a fratura do quinto metatarso do pé direito — mesma sofrida por Neymar em 2018 e 2019.
Num melhor cenário, Willian voltaria a atuar em meados de novembro, desfalcando o Tricolor em oito jogos. No pior, voltaria apenas na penúltima rodada do Brasileirão, desfalcando o time de Mano Menezes por 11 partidas.
Jogos que William deve desfalcar o Grêmio
Melhor cenário (seis semanas)
- Santos (F)
- Bragantino (F)
- São Paulo (C)
- Bahia (F)
- Juventude (C)
- Corinthians (F)
- Cruzeiro (C)
- Fortaleza (F)
Voltaria contra o Vasco, na 34ª rodada do Brasileirão.
Pior cenário (oito semanas)
- Santos (F)
- Bragantino (F)
- São Paulo (C)
- Bahia (F)
- Juventude (C)
- Corinthians (F)
- Cruzeiro (C)
- Fortaleza (F)
- Vasco (C)
- Botafogo (F)
- Palmeiras (C)
Voltaria apenas na penúltima rodada, contra o Fluminense, na Arena.
