Willian deve ficar longe dos gramados entre seis e oito semanas. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio decidiu o rumo do tratamento de William, que sofreu uma fratura no pé direito na partida contra o Vitória, no domingo (28). Após reavaliação nesta segunda-feira (29), o clube e o jogador optaram pelo tratamento conservador, sem a realização de cirurgia neste momento.

O atleta de 37 anos ficará com o pé imobilizado e fará fisioterapia para a recuperação. A previsão do departamento médico é de que o William fique longe dos gramados entre seis e oito semanas.

Existia a possibilidade de um procedimento cirúrgico, com chance de o meia voltar antes. Contudo, não foi consenso no Grêmio que esse seria o melhor caminho para tratar a fratura do quinto metatarso do pé direito — mesma sofrida por Neymar em 2018 e 2019.

Num melhor cenário, Willian voltaria a atuar em meados de novembro, desfalcando o Tricolor em oito jogos. No pior, voltaria apenas na penúltima rodada do Brasileirão, desfalcando o time de Mano Menezes por 11 partidas.

Jogos que William deve desfalcar o Grêmio

Melhor cenário (seis semanas)

Santos (F)

Bragantino (F)

São Paulo (C)

Bahia (F)

Juventude (C)

Corinthians (F)

Cruzeiro (C)

Fortaleza (F)

Voltaria contra o Vasco, na 34ª rodada do Brasileirão.

Pior cenário (oito semanas)

Santos (F)

Bragantino (F)

São Paulo (C)

Bahia (F)

Juventude (C)

Corinthians (F)

Cruzeiro (C)

Fortaleza (F)

Vasco (C)

Botafogo (F)

Palmeiras (C)

Voltaria apenas na penúltima rodada, contra o Fluminense, na Arena.