Grêmio critica preços dos ingressos do Gre-Nal 448 no Beira-Rio

Equipes se enfrentaram pela última vez no Beira-Rio, no jogo de volta da final do Gauchão. André Ávila / Agencia RBS

Antes mesmo da bola rolar, o Gre-Nal 448 já tem um atrito criado fora dos gramados. Inter e Grêmio se enfrentam neste domingo (21), às 17h30min, no Beira-Rio. Faltando cinco dias para o confronto, a reclamação parte do lado azul e diz respeito ao preço dos ingressos.

Em nota publicada nesta terça-feira (16), o Grêmio manifestou o descontentamento com o preço cobrado pelo Inter para o setor visitante no clássico: R$ 220.

Segundo o Tricolor, o valor é superior ao dobro do que foi cobrado na partida do primeiro turno: R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada, conforme o clube. Na ocasião, os times empataram em 1 a 1, na Arena.

Ainda na nota, o Grêmio informa que enviou um ofício ao Inter e a CBF, em que defende a sua torcida, assim como um ambiente de respeito.

O Inter não retornou os contatos até a publicação desta matéria. Da mesma forma, ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Confira a nota publicada pelo Grêmio

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense manifesta sua contrariedade diante da decisão do Sport Club Internacional de cobrar R$ 220,00 para a torcida visitante no próximo Grenal. O valor é mais que o dobro do valor praticado na Arena no primeiro turno (R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada).

Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo.

O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterou em ofício enviado ao Internacional e à CBF.